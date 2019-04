Algérie: Parachèvement de la mise en oeuvre du Schéma d'aménagement de la wilaya d'Alger

ALGER- Le nouveau wali d'Alger, Abdelkhalek Siouda a affirmé jeudi qu'il s'emploierait au parachèvement de la mise en oeuvre du Plan stratégique d'aménagement de la wilaya d'Alger (2009-2035), tout en améliorant un service public de qualité en faveur des citoyens.

Dans son allocution prononcée devant les représentants du corps sécuritaire et des membres des assemblées élus de la wilaya et des communes en présence des directeurs exécutifs et représentants de la société civile, le wali a estimé que les grands projets s'inscrivant dans le cadre du Schéma stratégique pour le développement de la capitale visent son "développement", citant les réalisations enregistrées notamment "l'amélioration des transports, la restructuration du tissu urbain, la réactivation du centre historique de la capitale, les rééquilibrations écologiques et la préservation des terrains agricoles".

Au volet du développement économique de la capitale, M. Siouda a mis en avant sa détermination à "relancer toutes les initiatives pour instaurer un climat adéquat visant la mobilisation globale des énergies des investissements et l'amélioration de leur attractivité territoriale et de leur spécificité concurrentielle", son rôle étant "la création d'une valeur ajoutée" devant assurer à la population de meilleures opportunités de travail et un cadre de vie décent.

A cette occasion, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de l'effondrement d'une bâtisse à la basse Casbah.

Rassurant les familles sinistrées, le nouveau wali a promis que la wilaya et les pouvoirs publics ne ménageraient aucun effort pour la prise en charge des bâtisses menaçant ruine.

Siouda a indiqué que son prédécesseur avait marqué de son empreinte la mise en oeuvre de l'ambitieux plan stratégique et réalisé plusieurs acquis au profit de la capitale.

Pour sa part, M. Zoukh a déclaré que, depuis son arrivé à la tète de l'exécutif de la wilaya d'Alger en novembre 2013, il s'était fixé pour objectif "de servir intérêt général".

A rappeler qu'il a été mis fin aux fonctions de M. Zoukh dans le cadre d'un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués opéré par le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, conformément à l'article 92 de la Constitution, selon un communiqué de la Présidence de la République.