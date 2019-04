Sénégal: Sketches ramadan - Le CNRA met les télévisions face à leur responsabilite

A moins de deux semaines du Ramadan, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) appelle les médias audiovisuels à accorder une grande attention et un soin particulier aux contenus des sketches ramadan à diffuser à l'antenne.

Dans quelques jours commence, le mois béni de Ramadan. En prélude de ce grand moment de ferveur, d'abstinence, de recueillement et de prières pour la communauté musulmane, le Conseil nationale de régulation de l'audiovisuel (CNRA) attire les télévisions sur les sketches ramadan qu'elles diffusent souvent durant cette période.

«La tendance, depuis quelques années, est l'exploitation de ce mois béni à des fins purement commerciales et de divertissement notamment dans les télévisions. Le constat qu'il est donné à tout le monde de faire est que, sous le prétetxe de divertissement, sont diffusés des programmes en violation de la réglementation, notamment celle relative au respect des sensibilités culturelles et religieuses et à la publicité. Aussi, le CNRA en appelle-t-il à la vigilance de tous les éditeurs de radios et de télévisions qu'il exhorte à privilégier la conception et la diffusion de contenus conformes au cadre légal et réglementaire ainsi qu'aux cahiers des charges qui régissent l'activité audiovisuelle», lit-on dans un communiqué du régulateur.