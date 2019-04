Sénégal: Sédhiou / La culture au service de l'agriculture - Contre la pauvrete et l'endettement

La 11e édition des journées culturelles de l'Association de lutte contre la soudure et l'endettement à vécu sous de bons auspices. A Madina Wandifa, dans la région de Sédhiou, à la croisée des chemins entre la Gambie, la Guinée-Bissau et les villes de l'intérieur du Sénégal, ailleurs nulle part ne saurait être mieux qu'ici pour porter le plaidoyer de la promotion des valeurs traditionnelles au service de la cohésion sociale, du dialogue et de la mutualisation des efforts contre la précarité économique.

Après une saison sabbatique consacrée au travail de la terre, l'Association de lutte contre la soudure et l'endettement (ALSE) marque un arrêt, pour revisiter les facettes culturelles des terroirs du Sonkodou et du Fogny. Le choix de Madina Wandifa, appelée Carrefour Diaroumé, n'est pas fortuit et atteste de la volonté des organisateurs à promouvoir le dialogue des cultures à la croisée des chemins entre la Gambie, la Guinée-Bissau et les villes de l'intérieur du Sénégal.

Mamadou Korka Diao est le coordonnateur de l'ALSE: «nous sommes à notre 11e édition de ces journées culturelles. Elles sont des moments de vernissage des normes et valeurs culturelles qui, en général, sont en déperdition. Il est donc important, chaque année ou deux ans au plus, qu'on se retrouve pour promouvoir les facettes cultures et nous ressourcer dans nos valeurs. Nous avons opté pour un mixage culturel et cette symbiose contribue au développement social et économique», a-t-il fait observer.

Mme Ndiaye Ndèye Débane Wade, coordinatrice assistante de Action de Carême Suisse Sénégal, sur la symbiose de leurs organisations respectives au profit des communautés bénéficiaires souligne qu'«Action de Carême Suisse travaille avec 10 stratégies dont la calebasse de solidarité, qui est la stratégie phare, et la valorisation de la culture comme, deuxième phase. Nous avons mis en place 1.366 calebasses de solidarité dont ALSE a fait une contribution de 93 calebasses. La culture aussi est fondamentale dans le tissage des relations sociales qui impactent les rendements agricoles.»

L'adjoint au sous-préfet de Diaroumé, qui a présidé les travaux, salue la prééminence de l'approche sociale au sein d'ALSE, via la culture. Djibril Ngom explique que «la culture facilite les échanges et les rencontres. C'est le «rendez-vous du donner et du recevoir». Et c'est ce que nous avons de plus précieux au Sénégal, comme en atteste le cousinage à plaisanterie qui fait qu'une ethnie peut obliger une autre à céder, à concéder ou encore à pardonner et œuvrer pour la bonne marche de la communauté.»

ALSE promeut l'autonomisation des producteurs par la lutte contre la soudure et l'endettement au travers d'une mutualisation du système de production et de commercialisation de leurs spéculations agricoles.