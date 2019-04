Burkina Faso: JNP 2019 - Bassiaka Dao, icône du monde paysan

Le président de la Confédération paysanne du Faso (CPF) Bassiaka Dao est un producteur modèle qui défend les intérêts des siens à chaque Journée nationale du paysan (JNP). Portrait d'un acteur qui a consacré toute son existence à l'épanouissement du monde rural.

Agriculteur passionné et engagé, Bassiaka Dao est un natif de Bobo-Dioulasso où il a fait l'école primaire et le collège. Son engagement et sa passion sont reconnus par sa famille et ses pairs. Ainsi pour le Coordonnateur national des programmes de la fédération des professionnels agricoles du Burkina Athanase Birba, il est un acteur dynamique et aime son domaine qu'est l'agriculture.

Dès l'âge de 16 ans, M Dao a obtenu son BEPEC et a décidé en 1966 d'abandonner les études pour s'installer comme son père en tant que producteur. C'est aux côtés de son géniteur également qu'il s'engage dans le monde des organisations paysannes en devenant secrétaire au sein de l'Union régionale des coopératives agricoles et maraichères du Burkina Faso.

En 1968 il bénéficie d'une formation sur les cultures maraichères en France. De nouvelles compétences qu'il mettra au service de la coopérative en acceptant le poste d'administrateur dans les années 1990 marquées par le désengagement de l'Etat vis-à-vis du monde paysan.

C'est en ce moment que les acteurs du secteur agricole prennent conscience de la nécessité de mieux s'organiser pour relever les défis qui se présentent à leur domaine d'activité. Bassiaka Dao et ses pairs vont alors mettre en place plusieurs structures dont la Fédération des professionnels agricoles du Burkina (FPAB). Cette Fédération créée en 1997 avait pour ambition de professionnaliser les producteurs en les fournissant entre autre la formation, le conseil et l'approvisionnement en intrants.

Des fonctions qui étaient auparavant assurées par l'Etat. En 1998 plusieurs organisations paysannes mettent en place un cadre de concertation des organisations faitières afin d'avoir un interface privilégiée avec les différents partenaires que sont l'Etat et les bailleurs de fonds.

A l'issue d'un congrès paysan à, Bobo-Dioulasso en 2002 le cadre de concertation des organisations faitières va évoluer pour aboutir à la création de la Confédération paysanne du Faso(CPF) qui se veut un cadre formel d'échanges entre structures paysannes et une organisation représentative auprès de l'Etat.

Elle est présidée par Bassiaka Dao. Ce dernier est également membre du Conseil d'administration du Réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'ouest. Bassiaka Dao sillonne le Burkina Faso et le monde pour défendre la cause et les intérêts des producteurs.

Pour cela Il a pris part à plusieurs rencontres internationales parmi lesquelles on peut citer la 4e édition de la semaine mondiale des Sols en 2017 à Berlin en Allemagne, le Séminaire société civile, ONG sur l'initiative Agir et la résilience au sahel et en Afrique de l'ouest à Milan en Italie. Et la COP 21 sur les changements climatiques à Paris en France en 2015.

Absorbé par cette mission de représentation de sa communauté, Basiaka Dao est un homme à l'agenda chargé mais il trouve le temps de s'occuper avec ses quelques 18 enfants de son exploitation agricole de 40 hectares. La famille Dao produit essentiellement du maïs et pratique la culture maraichère.