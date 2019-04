Sénégal: 9ème conférence sur la recherche en informatique et ses applications à Saint-Louis - Chercheurs, professionnels et acteurs de développement en conclave

Après l'Université Assane Seck de Ziguinchor en 2018, c'est autour cette fois-ci, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, d'accueillir cette 9ème Conférence sur la Recherche en Informatique et ses Applications (CNRIA). Une conférence scientifique initiée par l'Association Sénégalaise des Chercheurs en Informatique (ASCI) qui a regroupé des enseignants chercheurs et des chercheurs en Informatique du Sénégal et de la diaspora.

Cette conférence scientifique à dimension sous régionale sert de cadre d'échange d'idées, de propositions de solutions, de débats sur des défis identifiés et de partages d'expériences entre chercheurs, professionnels et acteurs du développement. Durant ces trois jours, ces derniers se pencheront sur diverses thématiques qui sont en droite ligne avec les préoccupations de développement du Sénégal. Il s'agit entre autre de promouvoir le développement de la recherche en informatique au Sénégal; de participer à la structuration, au renforcement et à la coordination du dispositif d'enseignement en informatique au Sénégal.

"C'est de regrouper en quelque sorte les chercheurs en informatique au niveau du Sénékeur avec comme objectif de les faire collaborer avec les industriels sur les problématiques d'informatique. On s'occupe principalement de trois choses à savoir la qualité de l'enseignement de l'informatique au niveau du Sénégal pour être à la hauteur du monde; la seconde concerne la recherche par la production de résultats de rang mondial mais aussi de pouvoir les valoriser pour être au service du développement.

La troisième chose consiste à permettre une collaboration universités-entreprises pour une meilleure intégration de nos étudiants dans les entreprises», a indiqué le professeur Meissa Mbaye, chef de la section d'informatique de l'UGB de Saint-Louis par ailleurs, président du Comité local d'organisation de la 9ème édition de cette conférence.

En effet, l'Internet des Objets, l'Intelligence Artificielle, le Big Data sont des domaines de pointe qui vont façonner l'avenir du monde. Venu présider la cérémonie d'ouverture de cette conférence, le Recteur de l'UGB de Saint-Louis, Pr Ousmane Thiaré est revenu sur la place de son institution dans l'enseignement de l'informatique au Sénégal. «L'UGB est une pionnière dans l'informatique au Sénégal. Aujourd'hui il y a beaucoup d'informaticiens qui ont étaient à l'UGB de Saint-Louis et qui sont nos collègues dans toutes les universités du Sénégal. Je pense que c'est une excellente chose d'abriter aujourd'hui cette conférence qui pour nous est très importante.

Rappelons d'ailleurs que c'est l'UGB qui a organisé la première édition de cette conférence en 2005. Cela prouve simplement qu'un travail a été fait et un chemin parcouru avec des résultats qui sont en train d'être consolidés à travers cette conférence», s'est réjoui le Pr Ousmane Thiaré tout en précisant que les enseignements en informatique au sein de l'UGB existent depuis le début de la création de ce temple du savoir.