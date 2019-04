Sénégal: Organisation de la deuxième édition de Sanduro Yamaha by cfao - Le site de course, la principale difficulté

Le Sanduro Yamaha est une course d'endurance, d'une durée de 2 heures 30 minutes et plus un tour, sur 7 kilomètres, sur le sable du Lac Rose, a déclaré Christian Razafinjato directeur du département Yamaha-Cfao Motors. Il s'exprimait lors de la conférence de presse tenue hier, jeudi 25 avril sur l'organisation de la deuxième édition qui est prévue le dimanche 28 avril. C'était en présence du président de Sénégal Moto Verte, Daouda Ngom. Pour lui, l'objectif de cette course est d'abord de développer la moto au Sénégal et améliorer l'image de Yamaha.

Le Sanduro Yamaha by CFAO est une course de motos sur du sable qui aura lieu au Lac rose le dimanche 28 avril. Etymologiquement, le mot Sanduro veut dire «Sand» qui signifie sable et «Uro», tout terrain.

En effet, après deux éditions du 4 heures Yamaha et la création du Sanduro en 2018, le Sanduro Yamaha 2019 est le 4ème évènement sportif de grande envergure. C'est une course d'endurance d'une durée de 2 heures 30 minutes plus 1 tour, sur un circuit de 7 kilomètres dans le sable du Lac Rose dont une partie passe à la plage.

Le départ est fixé à 11 heures, explique le directeur. «Cet événement verra la participation de 55 pilotes amateurs et professionnels dont des sénégalais, des espagnoles, des français, un ivoirien, des mauritaniens et des malgaches. Et le pilote officiel du Sanduro, Stéphane Wone, vainqueur de l'édition 2018, ainsi que Adrien Van Beveren, pilote officiel de Yamaha Rallye Raid, champion de l'Enduropale du Touquet seront de la partie. En 2017, le pilote de 28 ans a été classé 4e lors du Rallye Dakar. En 2019 il remporte le Merzouga Rallye du Maroc. Il assure sur les réseaux sociaux une porté internationale sans précédant du Sanduro 2019», annonce M. Razafinjato.

Selon lui, l'objectif de cet évènement est de développer d'abord la moto au Sénégal et ensuite, d'améliorer l'image de CFAO et de Yamaha, en montrant le professionnalisme dans l'organisation d'un événement exceptionnel qui n'a jamais existé dans le pays. «Après on va organiser la course de moto Jakarta et de moto taxi comme l'année dernière à Kaolack», a fait savoir le directeur Christian Razafinjato. Le budget est compris entre 3 et 6 millions FCFA et des belles coupes.

Prenant la parole, le président de Sénégal Moto Verte, Daouda Ngom, dit que la principale difficulté est liée au site de course. «Car, le site le plus proche, c'est le Lac Rose et il y'a des constructions partout, c'est ce qui nous pousse à nous éloigner de plus en plus de Dakar pour aller à Sendou ou Sébikotane. C'est la raison pour laquelle, on n'a pas de visibilité», ajoutera t-il ; avant de poursuivre «on n'a un partenaire qui est en train de nous aménager un site clôturé à Diamniadio. Nous avons 8 manches de championnat chaque année. Il y'a une catégorie pour les enfants, une dizaine d'enfants qui courent sur chaque manche et les adultes».