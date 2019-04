Ethiopie: Mo Farah / Haile Gebreselassie - Deux légendes au bord de la guerre

Entre Mo Farah et Haile Gebreselassie, plus rien ne va. Les deux légendes de la course de fond et du marathon s'attaquent par médias interposés depuis quelques jours.

C'est le Britannique qui a allumé la première mèche. Mo Farah a accusé Gebreselassie du vol (argent liquide, objets de valeur, etc) dont il a été victime lors d'un séjour dans un établissement hôtelier appartenant à l'Ethiopien. Il lui reproche notamment de ne pas l'avoir assisté dans cette situation.

Dans un communiqué jeudi, Gebreselassie a traité d'indigne la sortie et rapporte lui avoir apporté son aide. Alors que Farah s'en était pris physiquement à un couple et la police est intervenue. « J'ai dit aux policiers que Mo était un grand athlète, un nom très connu et qu'il fallait le laisser tranquille. J'ai dû insister parce que la police voulait l'arrêter. Il a fini par s'excuser. Mo a pris un avocat en Éthiopie, on en a un aussi, dit-il. La bataille va commencer et on va voir lequel de nous deux va gagner« , a confié l'Ethiopien au Guardian.

C'est chaud...