Sénégal: Effondrement de la dalle d'une chambre d'un immeuble en démolition à Pikine rue 10 - Un tacheron meurt sous les décombres

Un tâcheron du nom de Fousseyni Camara originaire de Diawara, dans le département de Bakel est mort sous les décombres de l'effondrement de la dalle d'une chambre de l'immeuble à 3 étages qu'il était chargé de démolir, à Pikine rue 10 hier jeudi, avec 7 autres manœuvres qui sont sorti indemne de l'effondrement. Le corps sans vie de Fousseyni Camara a été extrait des décombres par l'équipe de la Compagnie de sauvetage et de déblaiement du de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers avant son acheminement à l'hôpital de Pikine.

Selon les témoins, le drame s'est produit hier jeudi aux environs de 09h40 du matin. Un bruit assourdissant ameute tous le quartier Gazelle, près de la mosquée «Ndank Ndank» sur la rue 10 à Pikine. Constat, la dalle d'une chambre située au 2e étage d'un bâtiment R+3 est tombée sur le tâcheron Fousseyni Camara. Les éléments des Sapeurs-pompiers de la 13e Compagnie de Guediawaye alertés, ont fait appel à (l'appui de) la Compagnie de sauvetage et de déblaiement pour l'extraction du corps sans vie de l'ouvrier.

Fousseyni Camara qui, a quitté son lointain village de Diawara, à Bakel, pour des travaux de tâcheron, afin de subvenir à ses besoins et celles de sa famille, a reçu des tonnes de gravats issus de la dalle du local de 12,2 m environs. Il est enseveli par les décombres car il a été à la mauvaise place au moment de l'effondrement c'est-à-dire sous la dalle de la seule chambre restante alors que toutes les autres ont déjà été détruites.

De l'arrière du bâtiment qui fait face au cimetière, l'accès est interdit aux curieux. On aperçoit du haut du 2e étage les deux jambes et son bras hors des décombres, tout le reste du corps inerte enseveli sous les gravats. Les autres ouvriers commis pour la casse sont sorti indemnes car se trouvant dans l'autre zone dont les dalles des chambres sont déjà démolies. Les opérations de déblaiements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers ont permis de dégager la victime des décombres.

Une opération de démolition à l'artisanal qui ne respecte pas les normes de sécurité, selon les soldats du feu qui appellent à plus de vigilance. «Cette situation appelle à plus de normes de sécurité notamment sur les opérations de démolition des bâtiments. En matière de démolition de bâtiment, il s'agit plus de l'état d'avancement ou de délabrement du bâtiment. D'après ce qu'ils ont dit, c'est une démolition de bâtiment à des fins de réfection. Donc à notre arrivée, il s'est trouvé que le 3e étage du bâtiment était déjà démoli, il restait donc le 2e étage à démolir. Je me disais qu'il s'agissait d'un local de 12,2 m environ, il appartenait au chef de chantier de prendre contact avec un expert-bâtiment pour avoir un bel aperçu de la situation ou bien de l'état de délabrement du bâtiment avant de s'engager avec les normes de sécurité qu'il faut», déplore le capitaine Yatma Dieye de la 13e Compagnie de Guediawaye.

Et de poursuivre dans la foulée: «avant de parler de ces ouvriers, il serait intéressant de mettre en cause les entrepreneurs et puis les chefs de chantier, parce qu'un ouvrier peut être âgé de 18 ans. Donc, ce n'est pas à lui de se prendre comme responsable et jouer sur sa sécurité. En matière de bâtiment, il y a un minimum de respect par rapport aux équipement de protection pour mener à bien cette opération», alerte le capitaine Yatma Dieye. La Police de Pikine, sous la direction du commissaire Adramé Sarrc s'est déplacée sur le lieu du drame pour le constat.