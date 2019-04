Sénégal: Mbour / 3e jour d'audience sur l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam - Les familles de Bara Sow et Ababacar Diagne chargent Cheikh Faye et Bethio

Le 3e jour du procès sur le double meurtre de Médinatoul Salam est marqué par le passage à la barre de la Chambre criminelle du TGI de Mbour, des parents de Barra Sow et d'Ababacar Diagne et une vingtaine de témoins. Les déclarations de la mère d'Ababacar Diagne et celles du frère de Bara Sow ont été constantes. Ces derniers réclament justice. Après une pause le weekend, le procès reprendra le lundi.

A la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour, Ndèye Penda Fall, la mère d'Ababacar Diagne, a déclaré que c'est le Chamberland de Cheikh Béthio, la source de tous les malheurs de son défunt fils. Pour elle, la vérité doit être rétablie. Personne ne l'assiste dans la prise en charge de ses petits-enfants. En dehors d'une somme de 100.000 francs qu'un des frères du Cheikh a amené, en présentant ses condoléances, rien ne lui a été donné. Elle a déploré divers déboires rencontrés à Médinatoul Salam. Le premier est relatif à ses difficultés avec le Chamberland de Cheikh Béthio du nom de Cheikh Faye.

LA FAMILLE D'ABABACAR DIAGNE RECLAME DES SANCTIONS EXEMPLAIRES...

Selon elle, Cheikh Faye est à la tête d'un groupe de Thiantacounes appelés "Commandos" régnant en maîtres à Médinatoul Salam. Son émotion était à son comble avec la projection des images montrant les traces des violences ayant entrainé la mort de son fils. En plus, l'inhumation de même que l'exhumation restent des faits qui la plongent dans des troubles profonds.

Selon elle, Cheikh Faye, le Chamberland est à la base de tous les malheurs de son défunt fils Ababacar Diagne. Sa maison de Médinatoul Salam lui a été retirée par Cheikh Faye et il lui a été interdit même un enterrement de sa fille aux cimetières de Médinatoul Salam. Et Sokhna Kane, la veuve de Ababacar Diagne, mère de quatre enfants de réclamer justice, devant le juge.

A l'en croire, ses enfants sont à la charge de leur grand-mère. Son souhait serait aujourd'hui de vivre avec son défunt mari et ses enfants. Elle veut que les responsabilités soient situées et des sanctions prises à l'encontre de ceux qui ont hotté la vie à son époux. Si NdèyePenda Fall soutient ne pas être talibé de Béthio, ses enfants le sont. Elle a rencontré le guide des Thiantacounes en compagnie de son défunt fils. Le Cheikh, à l'époque, avait déploré le comportement d'Ababacar Diagne, un talibé respectant ses désirs. Elle réclame, à l'image de sa belle-fille, des sanctions exemplaires et des réparations car elle est seule avec une veuve et des orphelins.

... ET CELLE DE BARA SOW JUSTICE, A LA HAUTEUR DES FAUTES COMMISES

Pour Ousmane Sow, le fils de son défunt frère Bara Sow, ne veut plus porter son nom de baptême Béthio. L'enfant est conscient de la mort de son père résultant de son engagement et son dévouement au guide des Thiantacounes. En effet, beaucoup de déclarations présentent Bara Sow comme un malade, ce qui est du reste confirmé par un médecin psychiatre.

Ses compagnons qui faisaient de lui «Diawrigne», à côté de Cheikh Faye, le Chamberland de Béthio Thioune, pensent que Bara Sow est un homme intelligent, hors du commun. Suffisant pour que Ousmane Sow dégagé les thèses et les dossiers médicaux présentant son frère comme un malade ne jouissant pas de toutes ses facultés.

Pour lui, Barra Sow est très brillant, selon sa maîtrise de Coran et ses résultats dans ses études en droit. Il a tenté plusieurs fois de revenir à côté de son frère. Ousmane Sow a été pressé de questions par les conseils de la défense voulant l'incriminer sur sa déposition, déplorant la construction d'une maison avec l'argent qu'il lui avait confié. «J'ai confié à Barra ma comptabilité en me rendant à Doubaï. Il a construit avec mon argent sa maison. Je n'ai jamais demandé où Barra a tiré l'argent pour la construire». Il a aussi réclamé justice, à la hauteur des fautes commises.

DES TEMOIGNAGES CONFONDENT BETHIO

Sur les faits, des témoins cités à la barre ont répondu aux questions du tribunal, de la partie civile et de la défense faisant remarquer, sur les faits, que Béthio Thioune n'était courant de la bagarre, de son déroulement. Thié Yacine Thiam, un inspecteur de banque à la retraite, sur les faits ayant causé la mort de Babacar et de Bara est revenu sur ses liens de parenté avec Béthio qui est son «grand frère» de par la maman du guide des Thiantacounes, Soukhana Baby Thiam qui est sa tante.

Il a été confondu dans ses déclarations aux enquêteurs. «A Thiès, tu avais dit aux enquêteurs, le 24 avril: «Serigne Saliou Barro est venu me voir à 3 heures du matin» en provenance de Médinatoul Salam. Je venais de Notto Diobass. Il m'a relaté les faits dont il a été témoin. Quand les gens sont venus pour faire une ziarra, un refus de voir le Cheikh leur a été opposé, avant qu'ils ne soient invités à prendre rendez-vous. Barro a demandé à Bara et compagnie de rentrer et d'attendre la prochaine fois. Cheikh Faye est venu demander à la foule de sortir Bara et Cie. La bagarre a continué jusqu'à la sortie de la maison. Barro a fui. Il a reconnu Khadim Seck détenant des pelles, des gourdins et des barres de fer, en plus des pierres lancées».

Et de poursuivre: «une fois de retour à l'intérieur, le Cheikh (Béthio) les salua et leur demanda ce qui s'est passé. Cheikh Faye lui fait part de la bagarre avec les gars de Bara Sow. Il appela son chauffeur, s'agrippe au marchepied (de la voiture); j'ai continué avec lui. Une fois dans la maison, il a aperçu un gendarme qu'il est parti saluer. Le gendarme est reparti. Le Cheikh voit Barro alors pour lui demander l'objet de sa présence sur les lieux, avant de demander aux talibés de Cheikh Faye de le faire sortir», a-t-il rapporté.

Il a été félicité par le tribunal pour son témoignage. Makhtar Sow, le tailleur de Cheikh Béthio, lui charge Cheikh Faye qui, à l'en croire a insulté quand il a appris la présence de Bara et ses compagnons dans la cour de leur guide. «J'étais sur les lieux au moment des faits. J'attendais dehors, mon tour pour voir le Cheikh. J'ai aperçu une foule. Un d'eux est venu me dire qu'ils veuillent voir le Cheikh. J'ai entendu des injures. J'ai demandé à Cheikh Faye de sortir leur parler. De retour à ma place, j'ai vu des gens avec des gourdins. J'ai voulu passer par une porte dérobée, la tension montait. Après, j'ai vu le marabout sortir. Un gendarme est venu dire à la porte qu'il a appris qu'il y avait une bagarre ici. Mais Cheikh Faye a nié les faits, les coups et les morts.»

Et de continuer: «le gendarme disait aussi faire son travail. La nuit j'ai vu une foule rassemblée Cheikh Faye débout au milieu, en blouson et tee-shirt noir. Les gendarmes ont montré des photos des victimes». Il est resté constant dans ses déclarations. Maguette Yassy, un parent de Moussa Dièye, présent à Médinatoul Salam, le jour des faits note: «on a trouvé les portes ouvertes, avec Bara chantant des Khassaïtes, Barro l'a appelé pour lui demander ce qu'on faisait là-bas. Demba Kébé est venu donner l'ordre d'attaquer. Omar Sow, Moussa Guèye. Demba Kébé a insulté, on a répliqué. Bara avait demandé d'entrer si les portes étaient ouvertes. Cheikh Faye empêchait à Barra de rentrer on a vu Barro et Makhtar Sow. On s'est rendu compte que Bara était à l'intérieur, mais après on l'a sorti. Quelqu'un a demandé de l'achever.

En position de tir, Khadim a abattu froidement Babacar Diagne. Ils ont jubilé après notre sortie du village. J'étais chez Béthio pour faire de l'arrosage. La formation du groupe "Commandos" ne m'a pas trouvé sur place. J'ai quitté Béthio en 2011. L'atmosphère ne me permettait plus de rester et je suis rentré à Richard-Toll», soutiendra-t-il avant de fondre en larmes à la barre.

BARA SOW INTERNE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE THIAROYE

Sara Sèye, un médecin-psychiatrique de l'hôpital de Thiaroye a reçu et interné Bara Sow à trois reprises. Selon le diagnostic, il souffre de la paranoïa, il est un sujet en proie au doute, avec une manifestation de raisonnement peu logique. A l'en croire, on ne guérit pas de la paranoïa. Il dit avoir informé qui de droit de la dangerosité de Bara Sow. Il a relaté le soutien de ses camarades talibés, déplorant l'indisponibilité des médicaments dans le traitement de Bara Sow, par moment source d'échec. Les paranoïaques, pour le psychiatre, sont très intelligents. Il avait prédit d'amener Bara, avant toute dérive, un mois avant le drame. Il a regretté d'avoir perdu un malade non suivi depuis 2008. Les autres témoignages ont donné l'allure d'un véritable casse-tête. Le président Thierno Niang, dans la police de l'audience, s'est illustré dans l'apaisement des débats, en invitant les cités et les conseils à la sérénité.

TEMOIGNAGES...

DES EPOUSES DE BETHIO THIOUNE A LA BARRE : Mmes Déthie Pêne et Aïda Diallo donnent leurs langues au chat

Mme Déthie Pêne, un ingénieur en informatique, la dernière épouse de Cheikh Béthio Thioune, le guide des Thiantacounes, a terminé son passage devant la barre du tribunal par un hommage au Cheikh: «Dieureudieufeti Cheikh Béthio», avant de dire aussi que Cheikh Béthio est Serigne Touba. Auparavant, elle a déclaré au tribunal que le jour de la tragédie de Médinatoul Salam, son mari était à ses côtés, suivant et commentant le combat de lutte opposant Balla Gaye 2 à Yékini. C'est ainsi que Cheikh Faye, présent sur les lieux, a reçu un coup de fil lui annonçant la présence de Bara Sow et de ses compagnons. Il a prié le cheikh de le laisser aller voir ce qui se passait. Elle dit tout ignorer de ce qui s'est passés car étant dans sa chambre. Elle soutient avoir entendu, le lendemain de sa chambre, le guide des Thiantacounes dire aux gendarmes vous êtes venus m'arrêter.

Selon Mme Aïda Diallo, une autre épouse du Cheikh qui enfourche la même trompette, elle était alitée et avait pris la décision d'aller voir le Cheikh chez lui. Elle a vu, sur palce, dans la cour de la maison, des gens entrain de chanter des Khassaïdes. Elle a répété les mêmes propos tenus par sa coépouse citée en témoin. A propos des relations entre le défunt Bara Sow et le guide des Thiantacounes, Aïda Diallo présente M. Sow comme un talibé dévoué à la cause de son Cheikh et que ce dernier l'aimait beaucoup. Selon elle, ses distances sont nées des considérations qu'avaient Bara Sow à l'endroit de Serigne Saliou.

OUSMANE SOW, FRERE de BARA SOW ENFONCE LE CLOU : «Mon frère a été envoûté par Cheikh Béthio Thioune»

Ousmane Sow, 48 ans, frère de Bara Sow, l'autre victime du double meurtre de Médinatoul Salam, est convaincu que le guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune a envouté son frère. Ce qui de ce dernier «le premier responsable» de la mort de Bara Sow. Il a été appelé à témoigner au procès de Cheikh Béthio Thioune et coinculpés, hier jeudi, 3e jour d'audience devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour.

«Mon frère a été envoûté par Cheikh Béthio Thioune et je pense qu'il est le premier responsable de sa mort. Bara Sow lui donnait tout ce qu'il lui demandait. Il faisait aussi tout ce qu'il lui demandait de faire.» C'est Ousmane Sow, 48 ans, frère de Bara Sow, témoin au procès de Cheikh Béthio Thioune et co-prévenus, qui accable ainsi, au premier chef, le guide des Thiantacounes. Le témoin a assuré que le guide religieux a commis une faute lourde, car il n'a pas détecté le danger dans lequel vivaient les Thiantacounes Bara Sow et Ababacar Diagne, morts sous les coups de ses disciples.

Face à Abdou Dialy Kane, avocat de la défense, le frère de Bara Sow est resté stoïque, presque jusqu'au bout, le conseil des accusés cherchant des incohérences dans sa version, le poussant à se contredire. Il a reposé maintes fois les mêmes questions, au point d'indisposer le parquet et même le juge Thierno Niang. Le témoin, tuteur de la victime, s'est montré combatif face aux conseils des 19 accusés, qui ont essayé de «lui faire dire ce qu'il n'a pas dit», à propos de l'internement psychiatrique de son frère Bara Sow. Ce dernier, entre-temps devenu marié et père de trois enfants, «recevait un traitement à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye», a confirmé son frère, précisant qu'«il n'était pas fou».

Il considère les «commandos» de Cheikh Béthio Thioune comme des hommes violents, colériques qui s'en prenaient aux talibés quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. La matinée de ce jeudi a été décisive pour le principal suspect de ce dossier, Cheikh Béthio Thioune, qui est jugé par contumace, parce présente à Bordeaux, en France, pour raison de santé.

EN LARMES, LA MERE D'ABABACAR DIAGNE ACCABLE DUREMENT LE GUIDE DES THIANTACOUNES : «Cheikh Béthio Thioune doit payer pour ce qu'il a fait»

La 3e journée du procès sur le double meurtre de Médiantoul Salam a été accablante pour Cheikh Béthio Thioune et Cie. Hier jeudi, jour d'audition des témoins, Adja Penda Fall, la mère de la victime Ababacar Diagne, venue témoigner à la barre de la Cambre criminelle a souhaité que le guide des Thinatacounes paye «pour ce qu'il a fait».

Très émue et les mains tremblantes, Adja Penda Fall, la mère de Ababacar Diagne, une des victimes du double meurtre de Médinatoul Salam, a raconté le calvaire qu'elle et sa famille ont dû endurer à cause de la "dictature" de Cheikh Béthio Thioune. Dakaractu qui rappelle que c'est la première fois qu'un des parents des victimes de Médinatoul Salam prenne la parole devant la justice, parle de témoignage très attendu... et accablant pour les accusés.

"Je n'arrivais plus à reconnaître mes propres enfants, des fanatiques du Cheikh. Les gens disent que la mort d'un fils prend deux à trois ans pour être digérée. Mais pour moi, il n'en est rien, et rien n'y fait... Découvrir ce qui est arrivé à mon fils Pape (Ababacar Diagne de son vrai nom), je ne le souhaite à aucun être humain. Cela nous a dévastés. Au point que j'ai fini par avoir des cauchemars. Mon fils a été enterré vivant", a témoigné la maman de la victime en larmes.

"Quand je suis seule, je revis ces moments. Je replonge dans mon cauchemar. Nous avons souffert, et réclamons justice. Savoir que son fils a été tué de la sorte, froidement abattu et enterré avec ses habits dans une fosse commune, cela nous a dévastés", avoue Adja Penda Fall. Pour la maman meurtrie, "il n'y a aucun doute, il y a bien eu meurtre et actes de barbarie" sur son fils ce soir-là.

"Et Cheikh Béthio Thioune doit payer pour ce qu'il a fait. J'entends souvent les gens dire que Cheikh Béthio s'occupe bien de la famille d'Ababacar Diagne. C'est archi faux!", a-t-elle répété à plusieurs reprises. Elle demande que "le droit soit dit" dans l'affaire du double meurtre qui a coûté la vie à son fils. "Nous avons confiance en la justice", a-t-elle assuré...

"JAI APPRIS LA MORT DE MON FILS DANS LES MEDIAS"

Khady Penda Fall qui ne digère toujours la mort de son fils, tué en avril 2012, dans le drame de Médinatoul Salam, par six (06) balles, a révélé avoir appris la mort d'Ababacar Diagne dans les média. Et d'ajouter qu'un des amis de son fils qu'elle a joint au téléphone pour venir aux nouvelles lui répondra: "espérons que Ababacar Diagne ne subisse pas le même sort que bons nombres de disciples qui disparaissent d'un coup, sans que personne ne sache pourquoi." Et c'est plus tard, qu'elle apprendra la mort d'Ababacar Diagne. Khady Penda Fall, fera savoir que l'ami de son fils lui avait confié que "des commandos de Cheikh Béthio Thioune exécutent des gens sans remords, loin des regards, sous les ordres de leur guide." Non sans souligner qu'elle s'est toujours opposée, l'intégration de son fils des rangs des Thiantacounes. En vain !