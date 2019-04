Sénégal: Bacary Domingo Mane, président du Cored - «Le tribunal des pairs a eu à évacuer 11 cas de saisines... des populations»

Le Tribunal des pairs du a eu à évacuer 11 cas de saisines effectués par des Sénégalais qui se sont plaints du travail de certains journalistes. Bacary Domingo Mané, le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthiques et de déontologie dans les médias (Cored) en fait la révélation lors d'un atelier organisé par sa structure hier, jeudi 25 avril. L'ouverture de cette rencontre a été présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, qui a pris des engagements par rapport à l'application effective du Code de la presse.

11 cas de saisine ont été vidés par le tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthiques et de déontologie dans les médias (Cored), relative au travail de journalistes. «Le tribunal a eu à évacuer 11 cas de saisine. Vous ne vous rendez-pas compte. C'est-à-dire que des Sénégalais ont saisi le Tribunal des pairs pour se plaindre du travail de certains journalistes. Et le tribunal a toujours siégé et a donné souvent raison au plaignant», a déclaré Bacary Domingo Mané, le président du Cored, hier jeudi, à l'ouverture d'un atelier de 2 jours sur les nouvelles orientations du Cored et le profilage des membres des instances dirigeantes, en prélude de l'assemblée générale du Cored, prévue ce samedi à Dakar.

Toutefois, a-t-il précisé, en matière de sanctions qui vont le d'avertissement au retrait de la carte de presse, les conditions ne sont pas encore réunies pour cette dernière mesure. «Malheureusement on n'a pas pu mettre en exécution la dernière sanction pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de Commission d'attribution de cartes. Donc c'est vivement que cette commission puisse être installée pour que le travail d'assainissement commence en fin... »

Selon M. Mané, le Cored a «institué ce qu'on appelle les «cas d'école» qui sont «des rencontres périodiques que nous avons organisées à la Maison de la presse, c'est des rencontres thématiques. Parmi ces thèmes-là nous avons ajouté la question de la revue de la presse parce qu'on s'est rendu compte que, dans ce pays, des gens se lèvent et brocardent complètement ce nous avons appris à l'école. C'est une revue théâtralisée. Et déjà à l'époque nous avions même invité certaines personnalités de la place, mais elles ont refusé de venir participer à l'événement», a-t-il relevé, soulignant qu'en plus de ce thème, d'autres questions sur le terrorisme ont été ajoutées.

DECRETS D'APPLICATION CODE LA PRESSE, MAISON DE LA PRESSE, DES PRIORITE POUR ABDOULAYE DIOP

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a lui donné des gages. «Le Code de la presse, c'est le premier dossier auquel on va s'attaquer. Et très prochainement, son application va être mise en n'œuvre. Nous aurons une discussion élargie en prenant en compte des préoccupations des uns et des autres», a-t-il dit. Pour Abdoulaye Diop, «le Cored qui est un organe d'autorégulation de la presse est bien pour assainir la corporation. Je suis venu faire ma première rencontre avec cet organisme. Et je souhaiterais très prochainement rencontrer l'ensemble des gens de la corporation pour qu'ensemble, nous puissions voir les chantiers en cours.»

Et M. Diop d'ajouter: «on a pu mettre sur pied le Code de la presse. Maintenant, pour son décret d'application, il y a des choses en instance» notamment la «commission devant être mise en place pour la carte de presse. On a parlé aussi de la Maison de la presse qui sera traitée prochainement. Je pense que, après avoir fait le tour de la question, rencontrant les différents acteurs, on pourra ensemble lui donner certaines priorités.»

Le président du Cored qui salue cet engagement du nouveau ministre, dénonce le mode de gestion de la Maison de la presse. «La Maison de la presse est gérée de manière cavalière. C'est une question qui nous préoccupe également. Comme le ministre a montré cette ouverture de rencontrer les acteurs du secteur, nous ne manquerons pas d'insister sur ces questions, pour que cette maison revienne à la presse», a réitéré M. Mané.