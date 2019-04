Afrique de l'Ouest: Pour intensifier la lutter contre la faim et la malnutrition dans le Sahel - La FAO lance le projet glonet Sahel de plus 6 milliards de F Cfa

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), José Graziano Da Silva a procédé, hier, jeudi 25 avril, à Dakar, au lancement du projet GLONET Sahel dont l'objectif est de renforcer la résilience des populations pastorales et agropastorales transfrontalières aux crises alimentaires, en alignant les réponses aux multiples vulnérabilités dans une temporalité de 5 ans. Occasion saisie, l'inauguration du Bureau sous-régional de la Fao pour l'Afrique de l'ouest.

La faim et la malnutrition dans le monde particulièrement dans le Sahel s'avèrent préoccupantes pour l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui s'y attèle depuis fort longtemps au mieux de ses moyens. Mais, chassez le naturel, il revient au galop. Rien qu'en mars 2018, dans une note de plaidoyers conjoints, la Fao, le Pam et l'Unicef estimaient que les moyens d'existence de 2,5 millions de pasteurs et agropasteurs étaient menacés.

Résolue alors à y faire face, la FAO, à travers son directeur général, José Graziano Da Silva vient de lancer le projet Glo net Sahel de 10 millions dollars, soit 6,5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Il procédait hier jeudi, à Dakar à l'inauguration du Bureau sous régional pour l'Afrique de l'ouest, en présence du tout nouveau ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé. José Graziano Da Silva dans son mot a magnifié «l'engagement et l'appui du gouvernement sénégalais qui n'a aménagé aucun effort pour loger cet organisme onusien».

«Guidé par le souci de renforcer la présence de la Fao dans la sous-région et ainsi lutter plus efficacement pour la réussite de l'objectif "faim zéro" en Afrique de l'Ouest, ce bureau sous-régional implanté à Dakar se tachera de jouer le rôle d'interface entre les institutions sous régionales d'intégration en Afrique à savoir la Cedeao, Uemoa, Cilss, les organisations pastorales et agropastorales et les bureaux régionaux et sous régionaux du système des Nations-Unies», a expliqué le successeur du Sénégalais Jacques Diouf, à qui, il a reconnu la qualité du travail abattu.

Dans sa composition pluridisciplinaire, «le bureau devrait permettre de déterminer, planifier et de mettre en œuvre les activités prioritaires de la Fao en Afrique de l'Ouest», a-t-il argumenté.

S'agissant du projet Glo Net, qui a pour ambition d'assister 140 000 personnes dans les cinq prochaines années, le coordonnateur du Bureau sous-régional de la Fao pour l'Afrique de l'ouest Gouantoueu Robert Guei confie : «Nous assistons à plusieurs conflits liés au pastoralisme, mais aussi entre éleveurs et agriculteurs, et ce projet que nous venons de lancer, compte s'attaquer à ce problème en essayant de juguler autant que possible cette crise dans la sous-région en renforçant les capacités des acteurs en vue de les permettre de faire leurs activités sans créer beaucoup de conflits».