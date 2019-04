Algérie: Portes ouvertes, juin prochain, sur les missions et le rôle de la Cour des comptes

Alger — La Cour des Comptes organisera en juin prochain une journée ouverte sur ses différentes structures et missions relatives au contrôle de la gestion des fonds publics, a-t-on appris auprès de la Cour.

Ces portes ouvertes permettront au public, aux experts et aux professionnels de connaitre les structures de cette instance, ses missions et ses objectifs.

Par ailleurs, cette manifestation sera précédée par l'organisation, le 5 mai prochain, d'une conférence de presse au siège de la Cour en vue d'informer l'opinion publique sur les programmes annuels d'activité de contrôle de la Cour des Comptes mais aussi pour évaluer la mise en oeuvre de ces programmes et de toutes les réalisations accomplies durant la dernière décennie visant la formation des magistrats dans le but d'actualiser les méthodes et les outils de contrôle, précise la même source.

La Cour des Comptes s'est renforcée de neuf (09) chambres territoriales pour un contrôle plus efficace des budgets des Collectivités locales, avait indiqué le directeur de la Cour des Comptes, Abdelkader Benmarouf, devant la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre des auditions pour l'examen du projet de loi, modifiant et complétant, la loi n 01-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Le même responsable avait rappelé que la Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer de l'utilisation adéquate de l'argent public à travers l'audit des différents budgets, alloués aux Administrations.

Rappelant que les budgets des Collectivités locales étaient contrôlés "à distance", le président de la Cour des comptes a précisé que la création de ces chambres territoriales vise à assurer un contrôle de "proximité", et par conséquent plus efficace.

Aussi, la Cour des comptes veille à juguler les risques liés à l'utilisation de l'argent public en termes de fraude ou certaines opérations douteuses qui ne laissent pas de traces, même si son travail repose essentiellement sur les documents justificatifs, a-t-il souligné.