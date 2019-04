Guinée: Alpha Condé depuis Abidjan - « il est impossible d'arrêter le terrorisme en Afrique »

En visite de coopération en Cote d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique, le chef de l'Etat guinéen a déclaré qu'il est « impossible » d'arrêter le terrorisme aujourd'hui en Afrique, a-t-on appris de nos confrères de koaci.com.

Selon notre source d'information, Alpha Condé a estimé que du point de vue sécurité, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, entre les ministres de la Défense et entre les armées des deux pays pour sécuriser les différentes frontières revêt d'une importance fondamentale pour mettre fin au terrorisme dans notre continent.

« Cela n'est possible que si nous enseignons la paix et la l'union dans nos pays. Sans ça, aujourd'hui, il est impossible d'arrêter le terrorisme en Afrique. » a-t-il prévenu.

Poursuivant son intervention, le numéro 1 guinéen a également salué l'amnistie du Président Alhassane Drahamane Ouattara qui a permis la libération de ses collègues socialistes ivoiriens en s'érigeant par moment en donneur de leçons.

« J'espère qu'après l'amnistie que vous avez faite, que progressivement, je pense que la Côte d'Ivoire va retrouver le dialogue pour que les différentes forces puissent se mettre autour d'une même table. Au lieu de s'assoir sur les armes que ce soit un dialogue franc et que le peuple tranche, parce que les élections après tout, c'est la volonté populaire et on doit accepter le verdict du peuple, si on est démocrate on doit accepter le verdict du peuple, », a précisé Alpha Condé.

Plus loin, le chef de l'Etat guinéen n'a pas caché son souhait pour la Côte d'Ivoire: « je souhaite la paix et la concorde et surtout je souhaite que le jeu politique en Côte d'Ivoire soit pacifié et que les ivoiriens se donnent la main et continuent à se parler comme avant. C'est la seule manière de faire développer le pays », a-t-il ajouté.