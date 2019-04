Angola: Le Chef de l'Etat crée une commission pour honorer les victimes des conflits politiques

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a créé vendredi par décret une commission chargée d'élaborer un plan général visant à rendre hommage aux victimes des conflits politiques survenus en Angola du 11 novembre 1975 au 4 novembre avril 2002.

Selon un communiqué de presse de la Maison civile du Président de la République parvenu à l'Angop, l'initiative du Chef de l'Etat angolais s'inscrit dans les efforts de consolidation de l'État démocratique et de droit.

Parmi ses tâches, la Commission devra proposer des mécanismes appropriés pour identifier et se communiquer avec les familles et les entités collectives ou singulières ayant un intérêt dans le sujet et pour obtenir la coopération attendue de leur part.

Elle devra également faire des suggestions sur la manière dont l'État angolais devrait rendre un hommage approprié aux victimes des conflits politiques, ainsi que collaborer avec les institutions appropriées pour élaborer les projets et les budgets pour la construction du monument et les actes d'hommage.

Cet hommage a pour but de guérir les blessures psychologiques des familles et de régénérer l'esprit de fraternité parmi les Angolais par le pardon et la réconciliation nationale.

Coordonnée par le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, la Commission devra présenter un plan d'action et son calendrier de mise en œuvre dans un délai de 30 jours.

Elle est composée de représentants des maisons Civile de sécuritédu Président de la République, des ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, des anciens combattants et Vétérans de la Patrie, de la Communication sociale, ainsi que des Services de Renseignement et de sécurité de l'État.

De même, elle sera appuyée par un groupe technique et pourra consulter, entre autres institutions, les ministères des Relations Extérieures, de la Famille, de l'Action sociale et de la Promotion de la femme, de la Santé et de la Culture, ainsi que des partis politiques ayant des sièges au Parlement, des organisations religieuses reconnues, société civile et autres entités dont l'objet social facilite la réalisation de ses objectifs.

La Commission entre en action le 31 juillet 2021.