Ile Maurice: Bambous - Elle porte plainte pour coups et blessures contre sa fille mineure

Cette fille est marquée à jamais par la rupture entre sa mère et son père. Elle n'avait que onze ans quand son père a déserté le toit familial. Elle n'a jamais accepté cette séparation et en a gardé rancune à sa mère. Cette enfant est devenue une adolescente de 16 ans au caractère impulsif et violent. Elle ne respecte plus ses aînés, surtout sa mère.

La mère, une habitante de Bambous d'une cinquantaine d'années, demande à la Child Develoment Unit (CDU) que sa fille soit placée au Rehabilitation Youth Centre au plus vite car elle n'est plus en sécurité. Le 23 avril, elle a porté plainte contre sa fille de 16 ans au poste Bambous pour coups et blessures. Cette dernière l'aurait frappée avec un morceau de bois, avec la complicité de ses amis.

Cette habitante de Bambous est exaspérée de vivre sous l'emprise de sa fille. «Lundi, elle devait sortir avec ses amis mais son copain la cherchait et n'arrivait pas à la joindre. Je lui ai donné le numéro de ma fille. Celle-ci n'a pas apprécié. Elle m'a lancé 'arêt fer paleb'. Choquée par sa façon de crier après moi, je l'ai giflée. Ses amis qui étaient chez moi m'ont immobilisée pendant qu'elle tirait mes cheveux et me donnait des coups avec un morceau de bois.»

Ils sont ensuite partis pour leur balade, la laissant seule. « J'ai dû avoir recours à la police car elle a dépassé les limites. La police a référé l'affaire à la CDU. Je peux accepter une telle violence de sa part. Je suis prête à veiller sur son bébé d'un an.»

La mineure n'en serait pas à sa première agression. Elle avait déjà blessé son cousin avec un couteau dans le passé. «Il a porté plainte contre elle. Ma fille est très impulsive, elle s'énerve pour tout et rien. J'ai eu beaucoup de soucis avec elle. Elle a déjà brisé toute ma vaisselle. Elle est ingrate. Quand elle était enceinte, en 2017, je n'étais pas au courant. J'ai appris la nouvelle lorsqu'elle est arrivée à terme. Quoiqu'elle m'ait caché sa grossesse, je l'ai aidée financièrement pour élever son fils.»

L'adolescente a quitté la maison depuis.