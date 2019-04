Congo-Brazzaville: Revendications sociales - Les retraités réclament quinze mois d'impayés

Réunis en assemblée générale ordinaire, le 26 avril, à Brazzaville, les agents de la Fonction publique ayant fait valoir leur droit à la retraite ont demandé au gouvernement de prendre en compte le paiement de leurs arriérés de pension.

Les retraités reprochent aux décideurs le non-paiement de la pension des mois de novembre et décembre 2016, pour les uns, et de quinze mois, pour les autres, ainsi que la non prise en compte de ceux qui sont déjà en possession de leurs arrêts de concession de pension signés depuis 2014, par la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF).

Ils déplorent également le non reversement par le ministère des Finances et du budget du montant total des cotisations des fonctionnaires et assimilés actifs, équivalent au montant total des pensions, dans un compte de dépôt ouvert au nom de la CRF au Trésor; la suppression verbale et brutale de la subvention d'équilibre d'un milliard cinq cent millions francs CFA; le détournement des cotisations sociales des mois de novembre et décembre et bien d'autres, à l'origine du non-paiement de leur pension.

« Devant la gravité de la situation dans laquelle se trouvent plus de trente mille citoyens congolais qui ont pourtant rendu de bons et loyaux services à la nation et le silence des autorités qui ne semblent pas s'intéresser à ce problème, nous recommandons au bureau exécutif national de tout mettre en œuvre pour rencontrer les ministres en charge des Finances et budget, de la Fonction publique ainsi que le Premier ministre afin d'examiner les points inscrits dans le cahier des charges de la coordination », ont-ils dit. A cet effet, les pensionnés ont instruit le bureau exécutif de faire partie de l'organe de suivi chargé d'exécuter les recommandations du forum national sur la retraite, tenu à Brazzaville.

Notons que l'assemblée générale ordinaire de la coordination nationale des associations des fonctionnaires et assimilés retraités affiliées à la CRF, la troisième du genre, a été dirigée par son président, Alphonse Lebvoua, qui a invité les membres à l'unité et à l'engagement afin de trouver des solutions idoines à leur situation.

Séance tenante, la commission nationale de contrôle et d'évaluation a été réaménagée. Composée de six membres, elle est dirigée par Barthelemy Nguebili.