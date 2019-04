Congo-Brazzaville: Jazz - Un concert improvisé à l'Institut français du Congo

Alex Saada, pianiste français, s'est produit, le 23 avril à Brazzaville, avec une quinzaine d'artistes locaux, dans le cadre du programme « We free », un projet de rencontres internationales autour des concerts de musiques improvisées.

La scène a duré environ deux heures. Un temps vite écoulé, d'après le public qui a salué l'esprit créatif et libre des artistes. La plupart du temps, un concert musical est préalablement préparé et l'improvisation ne représente qu'un très petit pourcentage. Ce qui n'a pas été le cas pour le concert de jazz orchestré par Alex Saada où l'improvisation a été le maître-mot de toute la partie. Durant tout le spectacle, les artistes n'ont joué aucun morceau connu, le but étant de laisser la musique se construire d'elle-même et sans frontières entre les genres.

Le public a été agréablement surpris par la création mixée, rare et hors-norme. « Je félicite l'ensemble des artistes pour cette rencontre autour des pratiques musicales brutes et surtout très décalées. Ce concert a été un magnifique moment de rêverie et de partage », nous a confié Harris, un jeune brazzavillois.

Dévoiler la richesse et la diversité culturelle du jazz, un pari réussi pour ce spectacle qui n'était pas gagné d'avance.

Notons que « We free » a été initié, il y a deux, ans par Alex Saada. A travers ce projet, il a rassemblé trente musiciens pour une séance au studio Ferber, à Paris. Ils ont improvisé cinq heures et ont sorti un album. Depuis, ils réalisent plusieurs scènes, particulièrement en France.