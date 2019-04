Maroc: La pièce "Bnat Lalla Mennana" présentée à Abou Dhabi

La pièce, mise en scène par Samia Akariou et Nora Skalli s'inspire du patrimoine culturel et artistique du Maroc

"Le Maroc à Abou Dhabi" se poursuit jusqu'au 30 courant

La pièce "Bnat Lalla Mennnana", une oeuvre théâtrale s'inspirant du patrimoine culturel et artistique du Maroc, a été présentée, mercredi soir, dans le cadre de l'événement "Le Maroc à Abou Dhabi". La pièce, mise en scène par les artistes Samia Akariou et Nora Skalli, relate la souffrance de quatre filles et leur mère dans une famille conservatrice de la ville de Chefchaouen au Nord du Maroc. Elle jette ainsi la lumière sur la vie de chacune des membres de la famille ainsi que ses rêves d'une vie meilleure et libre. La pièce a offert l'occasion au public, composé essentiellement des membres de la communauté marocaine et arabe résidant aux Emirats, ainsi que de ressortissants émiratis, de découvrir, à travers cette création artistique à caractère social agrémenté d'humour, certaines facettes de la ville de Chefchaouen, l'une des plus belles villes marocaines. La pièce est interprétée par Saâdia Azegoun, Samia Akariou, Nora Skalli, Saadia Ladib, Hind Saadidi et Meryem Zaïmi.

L'événement "Le Maroc à Abou Dhabi" qui se déroule jusqu'au 30 courant au Centre des expositions d'Abou Dhabi, offre ainsi l'occasion aux Emiratis de découvrir la culture et le patrimoine du Maroc dans tous ses aspects créatifs (architecture, musique, arts, cuisine, coutumes et traditions). L'édition 2019 met à l'honneur la femme marocaine en tant que partenaire du développement social et économique du Royaume à travers l'histoire. Cette édition est, par ailleurs, marquée par l'exposition pour la première fois en dehors du territoire marocain, d'articles et pièces archéologiques retraçant plusieurs époques de l'histoire du Maroc. Le programme de cette manifestation prévoit également divers spectacles de musique moderne, populaire et spirituelle, ainsi qu'un défilé de costumes traditionnels et une exposition de produits de l'artisanat qui consacre l'expérience et le savoir-faire de l'artisan marocain dans différents métiers traditionnels. Les visiteurs de l'exposition découvriront, d'autre part, l'art culinaire marocain et une galerie artistique initiée par des jeunes créateurs.

Il est à rappeler que cet évènement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et qui se tient sur invitation de Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Emirats arabes-unis constitue une opportunité pour renforcer davantage les relations enracinées liant les EAU et le Maroc. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation coprésidée par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid et Cheikh Hozae Ben Zayed Al Nahyan, vice-président du Conseil exécutif de l'Emirat d'Abou Dhabi, a eu lieu le mercredi 17 avril et a été marquée par la présence notamment du président de la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Qotbi, du directeur général de l'Office national marocain de tourisme, Adil Al Fakir et du directeur général de la Maison de l'artisan, Abdellah Adnani.