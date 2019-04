Maroc: L'océan, source de vie

La 7ème édition du Forum de la mer d'El Jadida a ouvert ses portes jeudi, en présence de nombreuses personnalités dont des autorités nationales et locales, des responsables universitaires, des experts, ainsi que de plusieurs étudiants.

Cette édition qui se tient sous le thème «L'Océan, source de vie» s'articule autour de quatre ateliers d'experts marocains et internationaux qui aborderont l'océan sous quatre angles spécifiques : comme espace vivant, comme mer nourricière, comme source de vie économique, et comme source de solutions pour l'avenir de l'Homme. Des conférences grand public viendront compléter la thématique de cette 7ème édition au Théâtre de la Cité portugaise. A cela s'ajoute un programme d'activités culturelles visant à sensibiliser les participants et le public aux questions relatives à l'océan, à sa préservation et au développement durable. Les plus jeunes sont à nouveau à l'honneur cette année à travers les activités ludiques, sportives et éducatives de l'Archipel des enfants.

Pour les organisateurs, le Forum de la mer vise, en effet, à favoriser l'intégration de la notion de développement durable dans les stratégies de développement des zones littorales, à créer un espace d'échange et tisser des réseaux entre toutes les parties prenantes. Le forum tente également de proposer des solutions concrètes à des problématiques locales, à travers les échanges internationaux de bonnes pratiques, de promouvoir les projets et initiatives marocains pour le développement durable de la mer et du littoral, et de sensibiliser le grand public à la richesse et à la fragilité de l'environnement marin et côtier, par des activités culturelles, sportives et ludo-éducatives.

Pour Mehdi Alaoui Mdaghri, fondateur du Forum de la mer et fervent défenseur de l'environnement, en particulier des océans, «les messages véhiculés lors des différentes manifestations organisées dans le cadre du forum passent extraordinairement bien, au point que plusieurs personnes attendent avec impatience le Forum de la mer». «De plus en plus de partenaires sont émerveillés de voir autant d'enfants participer à cet événement. On a vu beaucoup d'enfants d'El Jadida s'activer au sein des Maisons de jeunes et des associations qui accordent également un intérêt aux enfants défavorisés», explique-t-il dans un entretien accordé à Libé. «On voit bien qu'ils sont heureux d'être là. Je peux vous assurer que cela fait d'eux des citoyens maritimes de demain», ajoute-t-il, avant de rappeler que «la loi littorale a finalement été adoptée. On ne peut plus faire n'importe quoi: par exemple, construire une cabane à Al Haouzia, comme cela se faisait pendant des années». «C'est la preuve que certaines de nos recommandations se sont concrétisées», conclut-il.

Rappelons enfin que le Forum de la mer d'El Jadida est organisé par Eganeo, cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable et l'organisation d'évènements et Planète citoyenne, ONG pour le développement durable et la protection de l'environnement. En quelques années, il est devenu un port d'attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer, marocains et étrangers. Marins, ministres, pêcheurs, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels... tous s'y retrouvent chaque année dans un esprit d'ouverture et de dialogue.