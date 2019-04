Cote d'Ivoire: Bingerville/Santé - L'arrimage Mugef-ci/Cmu expliqué aux fonctionnaires

Afin qu'ils soient tous au même niveau d'information, Mesmin Comoé Président du conseil d'administration (Pca) de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mugef-ci) a expliqué aux fonctionnaires l'arrimage de leur structure à la couverture maladie universelle (Cmu).

C'était le 25 avril à Bingerville. C'est la salle de réunion de la sous-préfecture qui a servi de cadre à cette rencontre qui a regroupé tous les chefs de services de la ville ou leurs représentants ainsi que de nombreux autres fonctionnaires et agents de l'État. L'orateur du jour a d'abord présenté cette mutuelle créée en 1973 sous l'impulsion de feu le président Félix Houphouët Boigny avec les mutations qu'elle a connues jusqu'à ce jour.

Ensuite, il a expliqué à l'auditoire le sens des récentes réformes subies par cette organisation devenue Mugef-ci en 1989 en lieu et place de la Mugefae (Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État). Notamment, que la nouvelle carte unique intelligente des adhérents, est désormais multifonctions.

Ainsi, elle constitue le carnet de suivi et de bons de médicaments, et un moyen d'aider à corriger les éventuelles erreurs de prescription. Il a par ailleurs justifié que le coût de 10 mille francs de cette nouvelle carte n'est autre qu'un moyen de financement du système pour moderniser les serveurs et fournir les terminaux aux médecins prescripteurs.

Expliquant l'arrimage en question, le Pca de cette assurance d'entraide et de solidarité a indiqué que la Cmu qui prendra en compte l'ensemble des ivoiriens à compter du mois d'octobre, sera en première ligne pour leurs soins médicaux. Quand la Mugef-ci ne traitera que les prestations non prises en compte par celle-ci.

Il s'agit entre autres de celles liées aux maladies chroniques et lourdes. Et pour le recouvrement des fonds dus par les fonctionnaires et agents de l'État, il a révélé que les cotisations des 328 mille mutualistes qui s'élèvent actuellement à 1,400 milliards de francs CFA par mois seraient reversées à la proportionnelle à la Cmu.

Les échanges qui ont suivi cet exposé de Mesmin Comoé ont également été instructifs. Cela a satisfait Anoh Bédia Oswald sous-préfet de la circonscription qui a salué cet exercice pédagogique. "Merci pour cette initiative", a-t-il déclaré. Sanogo Mariam cinquième adjointe, représentant le maire de la commune a félicité les initiateurs de cette rencontre qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale.