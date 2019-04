Cote d'Ivoire: Bingerville/Éducation - L'ancienneté célébrée au collège moderne

Pour les bons et loyaux services qu'elles ont rendus à la nation, le collège moderne a célébré cinq de ses agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. C'était à la faveur du lancement de la semaine du civisme, ce vendredi 26 avril 2019 dans ladite école à Bingerville.

Deux professeurs, deux secrétaires et une institutrice détachée, ayant totalisé en moyenne 35 ans de service, ont reçu la reconnaissance de la nation. Cela, par l'intermédiaire de Mme Kouakou Brigitte secrétaire générale, représentant Sarr Mass Augustin directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique (Drenet) Abidjan 1. "Nous vous traduisons la gratitude de la nation, au nom de monsieur le Drenet, pour tant d'années d'abnégation et de sacrifice consentis. Je voudrais vous dire infiniment merci pour avoir contribué à la formation de nombreux filles et fils de ce pays", a-t-elle déclaré.

Non sans leur avoir souhaité une retraite active, joyeuse et paisible. Diarra Mariam Koné principal dudit établissement créé en 1930, a rassuré ces futures ex-collaboratrices de ce qu'elles laissent un bel exemple aux plus jeunes. Puis, elle leur a humblement présenté des excuses au nom de l'administration, pour les éventuelles frustrations qu'elles auraient subies durant leurs carrières.

Un diplôme d'honneur et des présents leur ont été remis, pour immortaliser l'instant. Au nom de ces braves femmes qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite, Coulibaly Agnès a dit merci pour cette sollicitude. "Nous partons avec la fierté d'avoir apporté notre petite contribution à la formation des enfants de ce pays. Au nom de mes sœurs, je dis infiniment merci pour cette marque d'attention", indiqua la secrétaire du chef d'établissement qui part à la retraite après 32 ans de service.

Cette première journée de la semaine du civisme s'est ouverte par l'hymne national, en français et en baoulé.