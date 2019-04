Cote d'Ivoire: Femua 12 - Le Burida célèbre les 8 femmes à l'affiche

Le Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (Burida) a honoré le 25 avril dernier, les huit reines à l'affiche de la 12ème édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (Femua).

Il s'agit notamment d'Oumou Sangaré (Mali), Chindima (Nigeria), Mani Bella (Cameroun), Matia Bissongo (Burkina Faso), Chantal Taïba, Josey, Claire Bahi et Allah Thérèse (Côte d' Ivoire). Cette sympathique rencontre s'est déroulé dans le village de Bllockhaus à Cocody. «Genre et Développement», c'est la thématique qui a alimenté ce diner-causerie auquel ont pris par Irène Vieira la Directrice Générale du Bureau Ivoirien des droits d'auteur (Burida), et ses convives.

Ce fut l'occasion de se pencher sur les questions de genre et autres préjugés dont sont victimes les femmes dans le domaine artistique et musical. L'occasion s'est prêtée à des échanges constructifs. Et a enregistré la présence de A'Salfo, responsable de Gaou Productions, structure organisatrice du Femua.