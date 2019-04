Burkina Faso: Kunde 2019 - Floby s'adjuge l'or

La somptueuse cuvette du palais des sports de Ouaga 2000 a encore accueillie la cérémonie qui récompense les artistes les plus méritants au Burkina. A l'affiche de cette 19e édition des Kunde, de grosses pointures et non des moindres. Kiri Kanta (Bénin), Roga Roga (Congo), Freddy Majunga (Madagascar), Marie Gayéri, Big Solid, Amzy et Limachel du Burkina, les stars ivoiriennes, Bebi Philip, Kiff No Beat, Rocky Gold, Kerozen et Magic Diezel pour ne citer que ceux-là, ont tenu en haleine le public du palais des sports malgré la chaleur qui une fois de plus, était au rendez-vous. Au terme de cette belle fête de la musique, le «Baaba national» comme aiment bien l'appeler ses fans, l'artiste Floby est reparti en or.

Le palmarès 2019

-Kunde du meilleur artiste traditionnel

Marie Gayeri

-Kunde du meilleur artiste de musique religieuse

Nicole Kaboré

-Kunde de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle

Weedo (Floby)

-Kunde de l'artiste le plus joué en discothèque

Floby

-Kunde du meilleur clip vidéo

Bangue pinda (Dez Altino)

-Kunde de la révélation

Amzy

-Kunde de l'espoir

Big Solid

-Kunde du meilleur featuring burkinabè

Ya paalé (Fush feat Dez Altino)

-Kunde du meilleur artiste féminin

Malika la Slamazone

Prix spéciaux

-Kunde du meilleur artiste burkinabè de la diaspora

IBK (France)

-Kunde du meilleur artiste étranger vivant au Burkina

Bibich Serenité (RCI)

-Kunde du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest

Kerozen (RCI)

-Kunde du meilleur artiste de l'Afrique centrale

Roga Roga (Congo)

-Kunde du meilleur featuring de l'intégration africaine

N'nonga fo- Imilo Lechanceux (BF) feat Chidinma (Nigéria)

Kunde du public

Floby

Kunde d'or

Floby