Cote d'Ivoire: Conseil de Sécurité des Nations Unies - Le nouveau plan national d'actions 2019-2023 validé

Le nouveau plan d'action national 2019-2023 de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a été validé au cours d'un atelier à Ivotel Abidjan-Plateau.

Ce, après deux jours de travaux (25 et 26 avril) qui a vu la participation de 60 personnes dont 45 femmes et 15 hommes issues d'institutions nationales et internationales, de certaines ambassades, d'Ong et des services techniques de ministères.

Procédant à la clôture de l'atelier, le vendredi 26 avril, le ministre Bakayoko-Ly Ramata, de la femme, de la famille et de l'enfant, s'est félicitée des résolutions et recommandations sorties de l'atelier. Aussi a-t-elle traduit la gratitude du gouvernement aux parties prenantes ainsi qu'en l'ambassadeur du Canada pour son engagement personnel et l'appui de son pays à l'élaboration du nouveau plan d'action 2019-2023.

« Au moment où notre pays travaille à la consolidation de la paix, la validation de ce nouveau plan d'actions qui vise à renforcer le rôle et la position des femmes dans le nouveau processus de paix et de sécurité vient à point nommé », s'est réjoui le ministre de la femme de la famille et de l'enfant avant d'indiquer que ce plan intervient dans un environnement marqué par les défis sécuritaires tels que le terrorisme, les conflits intercommunautaires et les questions de la participation politique des femmes.

« Adossé sur quatre piliers, prévention, protection, participation et redressement, ce nouveau plan d'actions (2019-2023) est le fruit des différentes consultations des parties prenantes », a fait savoir Bakayoko-Ly Ramata. Et d'ajouter qu'elle réaffirme sa détermination en tant que ministère assurant la coordination des initiatives en matières de genre, paix et sécurité, à travailler pour l'intégration systématique de cette dimension dans les politiques de développement.

Selon le ministre, la Résolution 1325 sur la femme, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en octobre 2000, recommande aux Etats membres de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes en matière de sécurité pendant et après un conflit et à engager davantage de femmes dans les processus de prise de décisions et dans les opérations de maintien de la Paix.

La Côte d'Ivoire soucieuse de disposer d'un cadre de référence en la matière, a été le premier pays d'Afrique à élaborer un plan national d'actions en 2008 pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité (Pna-R1325).

Notons qu'à l'issue de l'atelier, plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement ; du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant ; des agences du système des nations unies et des organisations de la société civile.