Tunisie: Ligue des Champions - Le TP Mazembe à Tunis pour la victoire face à l'Espérance

Le TP Mazembe sera reçu cet après-midi par l'Espérance de Tunis, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Face au tenant du titre, Pamphile Mihayo devra sortir son meilleur onze, celui qui soit capable de rivaliser avec la force collective des Tunisiens, qui a fait des ravages sur son passage.

Les Corbeaux nourris d'ambitions sont à Tunis non pour faire du tourisme mais pour disputer un match de football. « Nous savons déjà ce que nous devons faire face à l'Espérance, ce samedi. Nous sommes confiants mais il faudra faire beaucoup d'efforts pour bien négocier ce match aller. Nous nous attendons à une partie difficile. Nous aurons face à nous une équipe qui sait très bien utiliser les espaces, qui a tous ses repères à domicile et qui possède un gros potentiel technique. Elle est détentrice du trophée, nous le savons et tout le monde le sait, et nous avons beaucoup de respect pour elle. Maintenant, si nous jouons notre propre jeu, si nous faisons valoir notre collectif, nous pourrons faire la différence. Ne surtout pas jouer sur la défensive. Attaquer mettra l'Espérance en difficulté, c'est ce que nous ferons. Il est temps d'améliorer nos statistiques contre l'Espérance à Radès, mêmes si c'est du solide à domicile. Nous n'avons pas encore gagné à Tunis, nous le savons, et cette fois-ci nous sommes prêts à stopper la série », a confié Robert KIBIABA sur le site officiel du club.

Jusqu'où iront les hommes de Pamphile MIHAYO cette saison ? Détrôneront-ils le tenant du titre ? Parviendront-ils à prendre une revanche sur ces Tunisiens ? En 2012, à la même étape de la compétition, il y avait 0 but partout à Kamalondo au match aller et 1-0 pour l'Espérance à Radès.

« La qualification se joue souvent dès le match aller. Nous sommes à Tunis avec l' intention de jouer vers l'avant. Nous respectons l'Espérance mais nous sommes là pour jouer comme on sait le faire. Nous allons nous livrer à fond et attaquer. Il faut un bon résultat ici pour ne pas être sous pression à Lubumbashi. Jouer chez nous dans un contexte où il faut remonter les buts sera difficile et nous mettra sous tension. Nous ne voulons pas ça... », a pour sa part déclaré Christian KOUAME.