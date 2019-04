Afrique: Championnats d'Afrique de Judo (2e journée) - Les Algériens Nourine et Belkadi en Or

Johannesburg — Les judokas Fethi Nourine (-73 kg) et Amina Belkadi (-63 kg) ont offert à l'Algerie ses deux premières médailles d'or aux Championnats d'Afrique seniors qui se déroule actuellement au Cap (Afrique du Sud), remportées lors de la deuxième journée de compétition, disputée vendredi et les ayant vu dominer respectivement l'Egyptien Mohamed Mohyeldin et la Marocaine Sofia Belattar.

Les quatre premières médailles algériennes dans cette compétition ont été remportées lors de la première journée, disputée jeudi, à commencer par l'argent de Hadjer Mecerem, qui avait dominé la Sud-Africaine Geronay Whitebooi en finale des moins de 48 kg.

Dans la catégorie des -57 kg, les deux représentantes algériennes, Yamina Halata et Imène Rebiai se sont croisées dans un duel 100% algérien et le dernier mot est finalement revenu à Halata, qui s'est donc emparée de la médaille de bronze.

Chez les messieurs, Salim Rabahi (-60 kg) a dû passer par les repêchages, puis par le match décisif pour la 3e place pour enlever la médaille de bronze, aux dépens du Marocain Issam Bassou.

De son côté, Wail Ezzine (-66 kg) avait échoué aux repêchages face à l'Egyptien Ahmed Abdelrahman, se contentant ainsi de la 5e place, tandis que son compatriote Houd Zourdani a été éliminé dès la phase de poules de cette catégorie de poids.

La sélection algérienne est composée de 17 judokas (9 messieurs et 8 dames), sous la direction des entraîneurs Amar Benyakhlef (messieurs) et Omar Rabahi (dames). Elle a fait le déplacement à Cape Town avec l'objectif de décrocher le maximum de médailles et de points en vue des Jeux Olympiques-2020 à Tokyo, selon la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).

Au total, 186 judokas dont 72 dames représentant 29 pays sont présents au rendez-vous continental. L'Algérie est la mieux représentée avec 17 judokas, devant l'Afrique du Sud (pays hôte) qui en a engagé 16.