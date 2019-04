Algérie: Judo / Championnats d'Afrique - L'Algérienne Souad Bellakehal (70 kg) décroche l'argent

JOHANNESBURG-La judokate algérienne Souad Bellakehal a remporté la médaille d'argent de la catégorie des 70 kg après sa défaite face à la Tunisienne Nihal Landoulsi en finale disputée vendredi au Cap (Afrique du Sud) lors de la deuxième journée du championnat d'Afrique.

L'Algérie porte ainsi son total à sept médailles : 2 or, 2 argent et 3 bronze, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place au classement général, devancée par la Tunisie (3 or, 1 argent et 1 bronze), et devant l'Egypte (2 or, 2 argent et 2 bronze).

Les quatre premières médailles algériennes dans cette compétition ont été remportées lors de la première journée, disputée jeudi, à commencer par l'argent de Hadjer Mecerem, qui avait dominé la Sud-Africaine Geronay Whitebooi en finale des moins de 48 kg.

De son côté, Meriem Moussa (-52 kg) avait pris le bronze après sa défaite en demi-finale contre la Bissau-Guinéenne Taciana César, avant de s'imposer contre la Marocaine Fatima-Zahra El-Qorachi dans le match décisif pour la 3e place.

Dans la catégorie des -57 kg, les deux représentantes algériennes, Yamina Halata et Imène Rebiai se sont croisées dans un duel 100% algérien et le dernier mot est finalement revenu à Halata, qui s'est donc emparée de la médaille de bronze.

Chez les messieurs, Salim Rabahi (-60 kg) a dû passer par les repêchages, puis par le match décisif pour la 3e place pour enlever la médaille de bronze, aux dépens du Marocain Issam Bassou.

De son côté, Wail Ezzine (-66 kg) avait échoué aux repêchages face à l'Egyptien Ahmed Abdelrahman, se contentant ainsi de la 5e place, tandis que son compatriote Houd Zourdani a été éliminé dès la phase de poules de cette catégorie de poids.

Au total, 186 judokas dont 72 dames représentant 29 pays sont présents au rendez-vous continental. L'Algérie est la mieux représentée avec 17 judokas, devant l'Afrique du Sud (pays hôte) qui en a engagé 16.