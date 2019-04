Angola: Hélder Pitta Gróz souligne le rôle crucial du Bureau du PGR

Luanda — Le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz, a souligné vendredi à Luanda le rôle crucial de l'institution dans la nouvelle réalité du pays, à la lumière du nouveau code pénal en cours de promulgation et de la loi sur les Rapatriement forcé et perte prolongée de biens.

Intervenant à la clôture de la semaine de la légalité, dans le cadre du 40e anniversaire de l'institution, le Bureau du procureur général de la République (PGR), en tant qu'autorité judiciaire chargée du contrôle juridictionnel, a un rôle crucial à jouer dans la nouvelle réalité juridique.

Il a estimé que l'adoption récente de textes législatifs importants, tels que la loi sur le rapatriement forcé et perte prolongée de biens (loi n ° 15/18 du 26 décembre), déjà en vigueur, et le code pénal, en voie de promulgation, exigeait en soi des responsabilités accrues pour le Bureau du PGR.

Selon Hélder Pitta Gróz, compromise aux défis futurs, cette institution est engagée dans un processus de restructuration, tant du point de vue des organes internes nouvellement créés, tels que le Bureau de conseil et d'enquête et le Service national de récupération des actifs, comme dans la perspective des organes et structures à construire.

Il a supposé que la coopération, plus qu'une simple formalité, se révélait être un besoin réel et croissant ", ne serait-ce que parce que le Bureau du PGR est l'autorité centrale de la coopération judiciaire internationale en matière pénale".

Pour cette raison, Hélder Pitta Gróz envisage un parquet plus interventionniste, "au-delà de l'exercice d'une procédure pénale et plus proche du citoyen, à qui il convient d'inculquer la nature et la fonction, ainsi que de clarifier ses droits et devoirs".

Cependant, il a regretté l'existence de plusieurs difficultés humaines, techniques et matérielles affectant le secteur.

Dans le cadre de la semaine de la légalité, qui a marqué le 40e anniversaire de son existence, le Bureau du PGR a organisé une conférence internationale avec la participation d'experts de différents pays, notamment du Portugal, du Brésil, du Mozambique et de la Zambie.