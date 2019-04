Angola: Le pays récupère plus de trois milliards d'euros

Luanda — Trois milliards cinq cent soixante-dix mille quatre cent cinquante-sept et soixante et onze centimes d'euros (.3 570. 457,71) ont été récupérés par les autorités angolaises en mars, dans le cadre de la loi sur le rapatriement forcé de capitaux et perte prolongée de biens.

C'est ce qu'a révélé vendredi à Luanda Eduarda Rodrigues, directrice du Service national de récupération d'actifs (SNRA), une institution liée au Bureau du Procureur général de la République (PGR) chargée de veiller au respect de ladite loi.

La directrice, qui s'adressait à la presse en marge de la Conférence internationale des 40 ans du Bureau du PGR, a ajouté qu'au cours de la même période, 10 milliards deux cent quatre vingt quatorze et sept cent trente-six reais (monnaie brésilienne), ainsi que 477 millions 200 mille dollars, avaient également été récupérés dans le cadre de la même loi.

La haute responsable du Bureau du PGR a également révélé que, déjà à l'intérieur du pays, 19 millions 393 mille 982 dollars avaient également été récupérés de manière obligatoire, ainsi que 2 milliards 438 millions et 174 kwanzas, en plus de 143 euros.

La procureure a dit que l'État avait également récupéré 20 propriétés, parmi lesquelles des hôtels, des résidences et d'autres, en mettant davantage l'accent sur la municipalité de Talatona, dans la province de Luanda, ainsi que sur des véhicules et des navires à l'étranger.

Eduarda Rodrigues a souligné à l'occasion que l'État devait poursuivre la phase de récupération forcée, après que les citoyens possédant des avoirs, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, aient gâché la possibilité de bénéficier du délai de grâce de six mois prévu par la loi.

Elle a promis que le processus de responsabilité de tous ceux qui détiennent illégalement les biens de l'État se poursuivra, avec 100 affaires de crimes économiques introduites devant les tribunaux au cours du premier trimestre de cette année seulement, contre 638 en 2018.

Il y a environ deux mois, le SNRA a récupéré plus de deux milliards et demi de dollars et un milliard d'actifs détournés du fonds souverain.

La directrice, Eduarda Rodrigues, a pris la parole lors de la conférence internationale du Bureau du Procureur général de la République, qui s'est achevée vendredi, sur "le recouvrement des avoirs et la perte prolongée d'actifs".