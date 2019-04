Congo-Brazzaville: Restructuration des quartiers précaires - Début des travaux prévus en juin

Une délégation de la Banque mondiale (BM) séjourne à Brazzaville avant de se rendre à Pointe-Noire, pour évaluer l'état d'avancement du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap).

L'équipe de coordination du projet a été reçue, le 26 avril, à Brazzaville, par le directeur de cabinet du ministre de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat, Louis Ombouankoui. La séance de travail avec les experts du ministère de tutelle a permis de se situer sur la phase technique avant le démarrage des travaux.

En effet, quatre localités pilotes ont été retenues, à savoir les quartiers Soukissa et Mokondzi-Ngouaka (respectivement le 1er et le 5e arrondissement de Brazzaville), Tchiniambi et Tié-Tié (dans le 3e et 4e arrondissement de Pointe-Noire). Ces localités seront dotées d'infrastructures de base, dont des centres de santé, des écoles, jardins publics, marchés.

Le succès de la première phase du projet est indispensable pour la suite de la politique d'aménagement des villes du pays. Le gouvernement congoalis et son partenaire, la BM, n'ont pas écarté la possibilité d'étendre ce programme dans d'autres localités. Il s'agira aussi des questions de voiries, d'eau, d'électricité, le drainage, la protection de l'environnement et la construction des centres commerciaux.

D'après le coordonnateur du Durquap, Batounguidio, l'étape actuelle consiste à impliquer les habitants bénéficiaires dans le choix des investissements qui devraient être faits. « Dans deux mois à peu près, vous verrez les engins sur le terrain. Nous avons affaire à des plans d'urbanisme de détail, avec des plans directeurs de Brazzaville et Pointe-Noire et des plans de restructuration des quartiers », a-t- il assuré.

Notons que le projet Durquap est une initiative du gouvernement congolais, financée et mise en œuvre par la BM, pour une durée de cinq ans. Son financement total est de soixante-dix-huit milliards francs CFA.

Les premiers résultats des enquêtes révèlent les attentes des bénéficiaires : au moins 40,6 % des habitants des quartiers ciblés n'ont pas accès à une voie praticable dans un rayon de 500m ; 56 % des ménages disposent d'un branchement/abonnement de La Congolaise des eaux, cependant 30% de ceux-ci ne sont pas fonctionnels. Aussi, 79,4% de ménages sont abonnés au réseau d'électricité, les autres sources d'énergie étant les lampes rechargeables (11.5%), le pétrole (7,7%).

Selon les mêmes sources, plus d'un tiers de ménages (32,1%) dans les quartiers ciblés subit des actes criminels (viol, agression, vol, etc.) dans une fréquence moyenne de trois par mois. Et les quartiers de Brazzaville tiennent la vedette avec respectivement 39% et 25% pour Soukissa et Mokondzi-Ngouaka.

En matière de santé, enfin, le paludisme avec 78.4%, la diarrhée 3.5% et la typhoïde 3% représentent respectivement les maladies récurrentes des habitants des quartiers ciblés.