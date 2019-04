Ile Maurice: Moody's menace d'abaisser la note de la SBM

L'agence de notation Moody's tire la sonnette d'alarme. Si la deuxième banque du pays n'améliore pas ses principaux fondamentaux, sa réputation risque d'en faire les frais.

Les appréhensions se sont avérées. L'agence de notation financière américaine Moody's change la perspective «stable» de la State Bank of Mauritius (SBM) à celle dite «négative». Elle menace même d'abaisser la note si la banque continue de s'exposer aux risques de crédits et de gouvernance, liés notamment à ses opérations transfrontalières et à la qualité de ses actifs.

La nouvelle est finalement tombée hier. Dans un communiqué, Moody's Investor Service explique que ce changement de perspective intervient à la suite de l'affaiblissement du profil des actifs de la banque et de sa profitabilité. Surtout après que provision a été faite pour le compte d'un gros client étranger pour des créances douteuses.

Selon Moody's, il est invraisemblable que la SBM améliore sa notation d'ici 12 à 18 mois suivant cette perspective négative. Toutefois, l'agence de notation avance trois conditions qui la pousseraient à changer sa position. À savoir si elle est convaincue que les risques de pertes sont réduits au niveau du portefeuille de prêts non performants de la banque ; si la SBM perçoit la même tendance baissière sur ses opérations transfrontalières; et si elle parvient à normaliser et recouvrer la provision faite contre son plus gros prêt non performant.

L'agence de notation rappelle, par ailleurs, que les prêts non productifs de la SBM ont fortement augmenté en 2018, pour atteindre 12,5 % de la totalité des prêts, contre 3,2 % en 2017. Et évoque des cas récurrents de créances douteuses de clients étrangers, avec une pointe au niveau des provisions intervenues durant le deuxième trimestre de 2018. Cette situation intervient après une période de forte croissance enregistrée dans les prêts transfrontaliers de la SBM.

Du coup, Moody's s'inquiète du profil de crédits de la SBM, qui est susceptible d'être affectée par ses activités offshore, avec une exposition plus élevée aux risques que celles de son marché domestique. Sans compter le niveau de concentration de ses prêts autour d'une poignée de clients étrangers.