Ile Maurice: Conflit avec Yatin Varma - La direction du PTr rappelle Dev Virahsawmy à l'ordre

«Le Parti travailliste condamne la façon de faire de Dev Virahsawmy.» Dans une déclaration à l'express hier, le président du Parti travailliste (PTr) affirme que la direction du parti a pris connaissance d'un article d'opinion publié dans l'express du mercredi 17 avril 2019 ayant pour titre «Narendra Modi and Indian politics: the monster we love» signé Dev Virahsawmy, membre de ce parti. «Je ne lui ai pas parlé, mais une autre personne plus haut placée que moi a eu un échange avec lui. Ce n'est pas approprié pour nous de nous ingérer dans la politique d'un pays étranger», précise-t-il.

L'intervention de cette «personne haut placée» ne semble pas avoir eu bel effet. Car deux jours après la publication du premier article, l'autre membre du PTr, Yatin Varma, lui a répondu dans les mêmes colonnes avec un autre texte d'opinion: «Modi has been praised (... ) for his leadership skills» dans lequel il a fait une virulente sortie contre Dev Virahsawmy. «The article is misleading and highly defamatory, to say the least. The author also seems to overlook that he is a member of the Polit Bureau of the Mauritius Labour Party. The views of Virahsawmy neither reflect the views nor bind the party in any way», écrit-il.

L'ancien Attorney General en a remis une nouvelle couche jeudi, dans une longue interview accordée à Weekly, dans lequel il ne mâche pas ses mots à l'égard de l'auteur. Pourtant, Dev Virahsawmy s'est expliqué dans l'express du mercredi. «My article aimed at telling my Mauritian brothers and sisters to be wary for our sovereignty was in danger if we were to allow Modi's sycophants and cronies to trade our dignity. And I stick to my guns!» écrit-il. Dev Virashsawmy devait même considérer que son collègue du parti exagère. «Mr Yatin Varma, the despicable, miserable roleseeking mouse that tries to roar to intimidate with threats should know that he should thank the Lord that «le ridicule ne tue pas». He can only think in terms of repressive measures.»

Nous avons sollicité les deux membres du PTr pour un commentaire, ils ont préféré, cette fois, de ne pas réagir.