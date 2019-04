Sénégal: La radio "UCAD FM" officiellement lancée

Dakar — "UCAD FM", radio communautaire émettant du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur la fréquence 94. 7, a officiellement lancé ses programmes au cours d'une cérémonie présidée par Cheikh Oumar Hanne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

"En décidant de la création d'une radio, la première du genre de notre sous-secteur, l'université Cheikh Anta Diop pose un acte fort dans la dynamique d'amélioration de sa communication interne et externe", a dit Oumar Hann, lors du lancement de la nouvelle radio également dénommée la voix de Cheikh Anta Diop.

La manifestation s'est déroulée en présence des autorités universitaires, notamment le recteur, le professeur Ibrahima Thioub et de la directrice du CESTI Cousson Traoré Sall.

"La radio de l'UCAD doit être un outil de communication interne et externe conforme au prestige et à la place de l'université de Dakar dans la formation de l'élite nationale et internationale", a souligné le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

"Enseignants, chercheurs, personnels administratifs et techniques et étudiants vont partager des espaces de communication de dialogue et d'écoute sur la base de leurs valeurs", a-t-il ajouté.

Selon lui, la nouvelle radio doit participer à la formation à la vie et à l'insertion socio-professionnelle et favoriser un climat social propice à l'expression de la diversité dans la communauté scientifique universitaire.

De son côté, le recteur de l'UCAD a insisté sur le fait que cet instrument médiatique allait rester au service des enseignants, étudiants, élèves, parents et de tous ceux qui veulent faire jaillir la lumière sur la base de débats contradictoires.

Cela doit pouvoir être facile à comprendre pour qui connait l'Université, un espace de la controverse où il faut savoir convaincre par la justesse et la force de l'argumentaire. La "Voix de Cheikh Anta Diop" est le puissant instrument au service de cette mission qui est d'aider à développer l'esprit critique, a fait observer le professeur Thioub.

"UCAD FM est donc une radio communautaire avec une portée d'émission de 100 à 120 km de rayon", a-t-il expliqué, soulignant que par le biais de la magie des technologies de l'information et de la communication, sera présente dans le monde entier à partir du lieu indiqué sur les affiches".

"Elle pourra être accessible très prochainement à partir d'une application que nos étudiants, ceux de l'Ecole supérieur polytechnique +ESP+ et du département de mathématiques et d'informatique développeront", a assuré le recteur.