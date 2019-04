Angola: Des agents économiques ont un statut qui facilite les échanges transfrontaliers

Luanda — La chaîne logistique d'importation et d'exportation de marchandises vers l'Angola est renforcée par le statut attribué aux acteurs du commerce international dénommé "Opérateur économique agréé" (OEA) - une catégorie qui accorde un traitement prioritaire, rapide et personnalisé au dédouanement de marchandises et d'autres droits.

Le Statut de l'OEA, approuvé par le décret présidentiel n ° 293/18 du 3 décembre, a été présenté jeudi lors d'une conférence de presse par le Directeur du Service des douanes, Garcia Afonso.

Ce statut fait partie d'un programme de l'Administration Générale des Impôts (AGT) qui impliquera des agents économiques, tels que des exportateurs, des importateurs, des déclarants de douane, des concessionnaires et d'autres entités intervenant dans la chaîne logistique, car depuis deux ans (2016/2017), ils n'étaient soumis à aucune mesure disciplinaire ou une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Il a également accès au statut d'OEA, des importateurs, d'exportateurs, d'expéditeurs et de transitaires disposant de l'organisation administrative appropriée et reconnue par l'AGT, d'une comptabilité organisée et de taxes dûment régularisées.

Pour le directeur du Service des douanes, Garcia Afonso, le programme "Opérateurs économiques agréés" est un mécanisme qui garantira une sécurité accrue et une facilitation des échanges grâce à la simplification, l'harmonisation, la normalisation et la modernisation des procédures douanières.

Il a également indiqué que son objectif était de réduire les obstacles non tarifaires au commerce international pour les contribuables qui ne constituent pas un risque fiscal, en tenant compte de leur historique de conformité avec la législation douanière et fiscale.