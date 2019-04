Angola: Le pays signe des accords avec le Cap-Vert pour renforcer le secteur maritime

Luanda — L'Institut maritime et portuaire d'Angola (IMPA) et celui de Cap-Vert ont signé un accord de coopération pour la mise en place des conventions et réglementations maritimes internationales qui garantiront la sécurité et la protection de l'activité maritime du pays.

De même, un autre protocole d'accord a été signé entre l'Impa et la Faculté d'Ingénierie et des Sciences de la Mer de l'Université du Cap Vert (FECM), qui vise à renforcer les capacités dans le processus de formation, de stage, de certification de compétence et qualification des Techniciens maritimes angolais.

Les accords, qui visent à placer l'Angola sur la liste blanche de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), ont été paraphés de la part de l'Angola par le directeur général de l'Impa, Manuel Nazareth Neto, et du Cap-Vert, par la présidente du conseil d'administration de l'Institut maritime et portuaire et par la présidente de la commission de direction de la FECM, respectivement Joana de Carvalho et João Duarte.

Le partenariat encouragera et soutiendra également la coopération technique fondée sur le bénéfice mutuel et dans le but de renforcer les relations dans le domaine de l'administration maritime des deux pays.

Les parties ont exprimé leur intention d'établir un programme de coopération afin de promouvoir les partenariats entre leurs administrations maritimes respectives.

Après la signature des protocoles, le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a déclaré que c'était un texte important, car il permet de traiter les mesures et les actions qui contribueront à la création de recettes fiscales et profiteront à la population en réduisant les coûts de transport de la population et de marchandises.

Faisant référence au deuxième accord conclu entre l'IMPA et la FECM, il a déclaré qu'il serait avantageux pour le pays et justifiait qu'il renforcerait les compétences des techniciens maritimes nationaux grâce à l'expérience du Cap-Vert, inscrit sur la liste blanche de l'OMI depuis 2003.