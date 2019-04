Madagascar: Premier anniversaire de Cinépax - Un mois et onze jours de fête

Dès le 15 mars Cinépax a fêté sa première année. Durant un mois, des jeux concours ont été organisés. Depuis le 12 avril, un tirage au sort a eu lieu tous les vendredis pour désigner les gagnants lors d'une soirée qui s'est déroulé jeudi sur le roof-top de Cinépax.

Jeudi dernier vers 18 heures 45 minutes, hommes et femmes tirés à quatre épingles se sont regroupés sur la terrasse du Cinépax Ambodivona. La joie a marqué les visages des invités. Lors de son discours, madame Mirella Andriambelo a souligné qu'« un anniversaire est une occasion unique de partagé des moments de joie et de s'entourer de ceux qui comptent ». Lors de son speech, le directeur d'exploitation du Cinépax a affirmé que « depuis 2015, le cinéma connait un renouveau en Afrique Subsaharienne francophone.

Plus de 22 salles et 31 écrans sont en activités en Afrique Francophone y compris Madagascar. Cette année, plus de 62 écrans sont prévus voir le jour et ce nombre devrait tripler d'ici 5 ans. Depuis son ouverture le 31 mars 2018, Cinépax est créateur d'emplois et compte aujourd'hui, plus de 30 collaborateurs et a déjà diffusé 102 films. Nous cherchons à représenter tous les genres du cinéma et veillons ainsi à apporter toujours plus de diversité. Nos objectifs sont : satisfaire les envies et préférence de chacun, être à l'écoute, être réactif, créer de l'émotion et surtout, cultiver la passion du 7ème art ». La fête a été clôturée en beauté le vendredi soir.