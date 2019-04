Madagascar: Comédie musicale - Mamy Robinson et Rija Ramanantoanina incarneront Moïse et le Pharaon

Un spectacle inédit avec deux artistes reconnus, Mamy Robinson et Rija Ramanantoanina, qui vont se risquer dans un registre peu commun. Une comédie musicale revenant sur le parcours de Moïse.

A l'occasion du 38ème anniversaire de la chorale Tanora Fanantenana Atsimon'i Mahamasina le 1er mai à 15 heures au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina aura lieu une grande comédie musicale. « C'est une prolongation de la fête pascale » a affirmé l'organisateur Sambatra Andrianajavony.

48 comédiens seront sur scène y compris deux chanteurs de renoms : Mamy Robinson et Rija Ramanantoanina. Le premier incarnera Moïse tandis que le pharaon d'Egypte sera représenté par le second. Ces chanteurs feront naître des émotions, de la joie et de la tristesse, de la gaieté et de la terreur. Tour à tour ils déchaineront les rires et les pleurs. Après cinq mois de répétition, les comédiens sont confiants et ont hâte de monter sur l'estrade du Palais des Sports et de la Culture. « Nous sommes à quelques semaines du jour J. bien sûr, l'impatience et le désir de parfaire cet évènement sont à leur apogée pour tous les participants »

Un pari biblique. L'association Croix Bleue de l'église FJKM Atsimon'i Mahamasina a choisi le thème « Izy no Fitiavana » pour sensibiliser tout un chacun à l'amour inconditionnel que Dieu porte au genre humain. Des scénarios extraordinaires des personnages bibliques seront bien sûr au menu. Un show inédit qui raconte l'histoire de la création, de l'esclavage du peuple hébreux en Egypte et de son exode, de la nativité de Jésus de Nazareth et le chemin de croix qu'il a accompagné vers sa mort et enfin sa résurrection. Les lumières, la sonorisation et les écrans géants utilisés seront pris en charge par Andnoum, une équipe renommée dans la présentation logistique évènementielle.

Il s'agit également d'un défi en passe d'être réussi pour Rindra Andrianajavony, metteur en scène de 32 ans débutant sa carrière par des petits spectacles dans son église. Désormais, il va mettre les pieds dans la cour des grands.