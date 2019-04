Madagascar: Albain Rabemananjara - « Législatives - Référendum : Un amalgame évité »

Le parti Dinike donne son avis sur l'Avis de la HCC.

La Haute Cour Constitutionnelle a émis son avis concernant le pouvoir du Président de la République de soumettre directement au peuple le vote d'une loi constitutionnelle par voie référendaire. Pour la HCC, il est clair qu'une révision constitutionnelle ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la mise en place de l'Assemblée nationale ; d'ailleurs, dans sa décision N°5, du 13 février 2019, la HCC avait déjà mis en exergue que ledit pouvoir est délégué pendant un temps limité, et pour un objet déterminé, et du fait que le législateur n'a pas le droit d'abandonner largement ses pouvoirs à l'exécutif. Pour le parti Dinike, par la voix d'Albain Rabemananjara, membre du bureau politique, tout reposait sur la Constitution, rien que la constitution, notamment en son titre VI.

Chevauchement. Selon Dinike, « l'initiative du président Andry Rajoelina, au-delà de son caractère inconstitutionnel, risquait également de fausser les législatives. Il est vrai qu'en 2013, le premier tour des présidentielles et les élections législatives furent jumelées, mais il s'agissait d'un cas qui est sans commune mesure avec ce qui a été avancé par les actuels tenants du pouvoir ». Albain Rabemananjara de faire remarquer « de par l'initiative présidentielle, il y aurait eu chevauchement de la campagne pour le référendum et celle pour les législatives. La HCC, en tant que telle, n'a pas relevé cet aspect, mais d'aucuns ont fait la projection, si tant est qu'on s'en tient à la notion de crédibilité, aux valeurs républicaines, et aux règles démocratiques ».

Calcul politique. Pour le membre du noyau dirigeant de Dinike, « la HCC, on l'aime ou on ne l'aime pas, à travers ses décisions. Depuis le jeudi 25 avril, elle est donc devenue un frein du développement, à en croire les déclarations du Chef de l'Etat et de son entourage après cet avis. ». Albain Rabemananjara de faire remarquer que « la concomitance d'élections est certes possible, mais que le parti Dinike a décelé dans l'initiative des tenants du pouvoir un vil calcul politique dans la mesure où le président de la République et le gouvernement auraient forcément fait campagne, sur le terrain, pour présenter et défendre leur projet de révision constitutionnelle ; cela aurait soulevé, à juste titre, la question des moyens, sans compter qu'il y aurait eu, forcément, un amalgame très malsain, voire dangereux, en termes de genres, d'hommes, et de couleurs, pour favoriser les candidats-députés proches du pouvoir. Et de se demander « si, en fin de compte, une telle initiative n'était pas la traduction d'une certaine frilosité politique, une crainte d'arriver en minorité au palais de Tsimbazaza ».

Inclusivité. Evoquant cette Constitution « mal-née en 2010 », Albain Rabemananjara indique que le parti Dinike reconnaît qu'une profonde révision, voire un changement, est effectivement nécessaire. Il a fait savoir que l'initiative rejetée par la HCC a permis, du moins jusqu'ici, de rejeter les erreurs du passé, source des crises cycliques, comme le rappelle le préambule de la Constitution. Pour le parti Dinike, si révision il y a, le processus y afférent doit s'inscrire dans le principe de l'inclusivité. Pour lui, les changements qui ont lieu dans plusieurs pays du monde, en développement ou industrialisés, mettent en relief une telle nécessité. Pour ce qui est de Madagascar, en ce qui concerne la Constitution, le parti Dinike indique qu'elle devrait être « le corollaire de la réconciliation nationale et de la refondation de la République. Le parti estime que le processus devrait être confié à des entités neutres, à l'instar du FFKM pour l'organisation, et l'Académie malagasy pour la partie technique, étant entendu que Dinike propose un référendum à choix multiple, pour une plus grande inclusivité ».