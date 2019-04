Congo-Brazzaville: Volleyball - Sara Ahoui motive les centres de formation

Après la partie sud de Brazzaville, la vétérane du volleyball congolais a visité, le 26 avril, les centres situés dans la partie nord.

En présence des membres de la Fédération congolaise de volleyball et d'anciennes collègues, la vétérane 2018 a surpris les enfants en plein entrainement, afin de s'imprégner de leur condition de travail.

Du lycée 5-février à Mpila où s'entraîne le centre Renaissance, jusqu'au stade d'Ornano, siège du centre de formation et de développement de l'Association sportive interclub, en passant par les centres de la DGSP (Direction générale de la sécurité présidentielle) et Guy Oyela, le constat reste le même : manque d'infrastructure et mauvaises conditions de travail.

« Cette visite s'inscrit dans l'optique d'encourager et féliciter les entraîneurs et promoteurs de ces centres de formation. Les besoins sont énormes partout où nous sommes passés. Ces centres manquent de ballons, de filets, bref, ils n'ont pas les moyens adéquats. Tout le monde doit mettre sa main dans la pâte pour l'évolution de ce noble sport », a déclaré Sara Ahoui.

Dans sa gibecière, la vétérane a apporté des packs d'eau, des maillots et d'autres équipements sportifs, question de permettre aux centres de formation de volleyball de passer des bons moments d'entraînement.

Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour remercier la donatrice. Ils souhaitent que ce genre d'acte se multiplie et se pérennise. « Nous sommes heureux de l'accueillir dans notre centre, parce qu'il y a eu bien des vétérans qui sont passés ici, mais Sara est la seule qui est toujours proche des athlètes, des clubs et des centres de formation. Sa présence va sans doute motiver les enfants à toujours venir aux entraînements et à faire plus d'efforts », a déclaré M'pary-Oumba-N'sayi, formateur à Interclub.

Cette tournée, qui vient après celle effectuée dans la partie sud de Brazzaville et la compétition de volleyball qui s'est déroulée récemment dans la Bouenza, se poursuivra dans la partie nord du pays.