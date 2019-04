Congo-Brazzaville: Institut français du Congo - Un hommage rendu à Eugène Thierry Tsiba Koutouma

L'infographiste et formateur à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, décédé le 14 avril, a été inhumé le 25 avril, au cimetière Samba-Alphonse, dans la périphérie sud de la ville. Peu avant, un recueillement officiel a eu lieu à l'IFC, au cours duquel l'ambassadeur de France, Bertrand Cochery, a décidé de consacrer un espace de ce lieu culturel en sa mémoire.

Dans son oraison funèbre, l'ambassadeur de France au Congo a salué l'oeuvre d'Eugène Thierry Tsiba Koutouna au sein de l'IFC, une maison qu'il a intégrée en 2000, à l'époque Centre culturel français (CCF). Il a indiqué à l'auditoire que si cet espace est habitué à recevoir du monde dans des circonstances qui témoignent de la vitalité de l'essor et de la fraternité, parce que la fraternité a un sens, elle signifie aussi se retrouver ensemble autour de l'illustre disparu après toutes les années qu'il a consacrées à l'IFC.

« Je remercie très profondément les artistes qui, en ce jour, ont apporté la couronne de leur chant pour accompagner Thierry. Il n'était pas, je pense, de plus bel hommage que l'on puisse rendre à ce compagnon de tous les jours de l'institut, que de rassembler les artistes, qui se sont exprimés qui par leurs chants, qui par leurs paroles », a estimé Bertrand Cochery.

Présentant les condoléances à l'épouse et aux enfants de l'illustre disparu, en son nom; aux noms de Michel Pré, directeur des instituts français du Congo; Marie Audigier, directrice déléguée de l'IFC de Brazzaville; ainsi que l'ensemble du personnel de l'ambassade de France, le diplomate a ajouté,: « Il part aujourd'hui, mais la vie ne s'arrête pas pour nous. On va continuer à penser à lui. Ya Thierry merci, merci encore pour tout ce que tu as pu faire dans cette maison. Pour nous les artistes, tu restes gravé dans nos cœurs. Quand nous voyons encore nos affiches, ton style, tu étais un vrai monsieur. Pars en paix et tu resteras gravé dans nos cœurs ».

Les artistes qui ont bénéficié des services de « ya Thierry », depuis 2000, ont témoigné par la voix de Ghislain Pambou. « M. Thierry, pour nous les artistes ya Thierry, était un vrai père, un vrai ami. Il avait un vrai cœur d'un prête, d'un pasteur, parce qu'il prenait son temps à nous écouter, à écouter chaque artiste, chaque jour. Chacun venait pour ses réclamations de couleur, des écrits. Toujours souriant, depuis que je suis dans cette maison, je n'ai jamais vu Thierry crier sur un artiste. C'est un modèle que nous perdons aujourd'hui. Il nous laisse un vrai témoignage, l'esprit d'écoute », a-t-il laissé entendre.

Qui était Eugène Thierry Tsiba Koutouma ?

Né le 13 juillet 1961 à Brazzaville, il a passé son enfance dans la ville côtière de Pointe-Noire. Fervent chrétien, il est moniteur à l'école du dimanche dès son adolescence, avant même d'être baptisé. C'est en 1977 qu'il regagne sa ville natale, Brazzaville, où il obtient un baccalauréat scientifique C. Il poursuit ses études en aérodynamique et mécanique générale d'aviation. Mais, ce n'est que quelques années plus tard qu'il découvrira son vrai métier, lors d'un atelier de formation en informatique au CCF. Passionné et brillant, il devient formateur en informatique un mois après sa propre formation. Depuis, il en a fait sa profession, devenant infographe pour diverses sociétés de la place, notamment l'imprimerie Presse Auguste. Il finit par rejoindre l'équipe du CCF, actuel IFC, en juin 2000, où il a exercé son talent d'infographiste ces dix-neuf dernières années.

Outre sa vie professionnelle, Eugène Thierry Tsiba Koutouma était père de famille de trois enfants. Toujours d'humeur joyeuse, il arborait une philosophie cartésienne dans sa façon de vivre. Amateur de musique, il jouait à la guitare et au tam-tam, appréciant énormément, en dehors de la musique chrétienne, le reggae et le jazz. Cbéiste, il a longtemps été directeur technique de la T.E vocale de Bacongo, et de par son amour pour la poésie, car il aimait bien écrire, il a ainsi légué de nombreux cantiques du recueil "Tu es ma joie". Dans la même perspective, il est le concepteur de la charte graphique du logo officiel du CBE.