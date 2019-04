Congo-Brazzaville: Musique sacrée - Divine Yala sort le single "Il m'a aimé"

La jeune chanteuse chrétienne, basée au Canada, est déjà l'auteure des chansons "Naponi Yo" et "Hosanna", mises sur le marché en 2018.

Le nouveau titre, contrairement aux précédents, compte également un clip vidéo visible sur Youtube où il enregistre déjà plus devingt mille vues. "Il m'a aimé" a été écrit par Divine Yala qui l'interprète également en français et en swahili. « Je n'ai qu'un message général que je souhaite transmettre, présenter et manifester à jamais, au travers de mes chants, l'agneau de Dieu et ce qu'il est », a indiqué la chanteuse au Courrier de Kinshasa. Cette dernière, qui fait savoir qu'elle trouve l'inspiration de ses chansons grâce au Saint Esprit ou via par la parole de Dieu ou les prédications qu'elle entend, envisage la réalisation très bientôt d'un album.

Née à Hardewyk, en Hollande, Divine Yala, 22 ans, est installée au Canada depuis l'âge de 2 ans. « Malgré le fait que j'ai passé la majorité de ma vie au Canada, je suis Congolaise d'origine et c'est de là que me vient mon habileté à m'exprimer et à interpréter des chansons en lingala, ainsi qu'en français et en anglais », explique la jeune qui termine actuellement son baccalauréat en sciences sociales à l'université de York, à Toronto, et qui travaille aussi à temps partiel dans les garderies de sa mère. Passionnée par la musique et la composition des chansons, elle a commencé à chanter et à composer dès l'âge de 10 ans, inspirée et motivée notamment par sa grande sœur, Deborah, également chantre.

Mais c'est à l'âge de 13 ans qu'elle a chanté en public pour la première fois. « C'était lors d'un spectacle organisé à mon école secondaire pour le mois des Noirs. Depuis mon arrivée au Canada, j'ai toujours été membre de mon église Viens et vois la cité de merveilles (VVCM), à Toronto, où je suis membre de la chorale. Tous les membres de ma famille (mes parents, mes deux sœurs, ma tante et moi) servent l'Éternel dans cette église. Mes nombreuses années à la chorale et dans l'assemblée VVCM ont beaucoup contribué à l'aspect spirituel pour ma musique. J'ai compris qu'il me faut utiliser ce don de Dieu dans le champ de Dieu. D'où mon option pour la musique chrétienne », explique Divine Yala, dont la priorité consiste avant tout à transmettre son message en présentant celui qui l'a sauvée et aimée.

La jeune artiste déclare également vouloir passer sa vie vie à faire ce qu'elle aime le mieux : adorer Dieu. « J'ai toute une vie devant moi et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve, je crois en Psaumes 139:16 qui dit que "Dieu me connaît dès le ventre de ma mère". J'attends aussi impatiemment ma remise de diplôme et j'aimerais voyager dans d'autres pays et continents. Je n'ai jamais été au Congo mais j'aimerais y aller et rencontrer la famille qui m'attend là-bas. À part cela, j'ai beaucoup de projets en tête même en dehors de la musique que j'aimerais réaliser un de ces jours, et je sais que mon Dieu a des projets de paix pour moi, comme c'est écrit dans Jérémie 29 :11 », conclut Divine Yala.