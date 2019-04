Congo-Brazzaville: Festival Maloba - Brazzaville abrite la deuxième édition

L'événement sera organisé, du 29 avril au 4 mai, au Palais des congrès, par l'association du Festival international de théâtre, de danse et de cirque du Congo (Fithédac). Artistes nationaux et internationaux présenteront, à cette occasion, leurs spectacles au grand public.

Durant six jours, le festival Maloba (les paroles), réinventera un tout nouvel arbre à palabre, sorte de "mbongui" ou rassemblement moderne, où des conteurs venus de divers horizons, munis de leurs mots (le théâtre), de leurs corps (la danse) et de leurs fantaisies (le cirque) conteront le monde actuel.

S'agissant du théâtre, les pièces seront jouées par Jean-Pierre Makosso, la compagnie "Les pétroliers", la compagnie "Issima", le théâtre des arts libres, le théâtre Nat Congo, le Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) de la République du Congo et la compagnie "Ndossi" du Gabon.

Pour la danse, le festival connaîtra la participation de plusieurs groupes du Congo et d'ailleurs, parmi lesquels Musée création, Ballet Louzolo, Compagnie Kiwisana et biens d'autres.

La magie du cirque, quant à elle, se partagera par les Fire girls: Mayola Doless et Mélissa Pembellot, le flair bar tender et jongleur Savy Ombandza, le contorsionniste Arnold Baosso et la compagnie kino-française Accrobantou.

Le festival entrera également dans les écoles grâce à une programmation, jeune public, dédiée aux élèves du primaire, collège et lycée. Et à travers une journée spéciale intitulée « L'art au féminin », cet événement mettra en lumière le travail des artistes femmes.

Festival itinérant, les activités se dérouleront de façon successive ou simultanée dans plusieurs sites retenus, à savoir le Palais des congrès, le cercle culturel Sony-Labou-Tansi, le gymnase de Gampo-Olilou, le gymnase de Makélékélé, l'esplanade de la télévision, à Nkombo, et les salles de quartier à Talangaï et Poto-Poto.

Hormis les spectacles, cette année, ce festival organisera une formation d'ingénieur son et lumière en coopération avec le Cfrad, des rencontres professionnelles sur différentes thématiques, mettant en contact les artistes et producteurs d'événements culturels, les artistes entre eux, et un village-artistique animé tous les soirs par des groupes de musique congolais.

En ces lieux des retrouvailles pour les festivaliers, il sera possible de se restaurer de plats typiques congolais, tout en profitant de moments de distraction et de convivialité. Des produits locaux et artisanaux y seront exposés et mis en vente.

« Par cette rencontre, je nourris l'espérance de voir naître de nouveaux liens, de nouveaux métissages issus des traditions congolaises et d'autres pays dans des structures d'échanges dynamiques où chacun s'enrichira au contact de l'autre », espère Hugues Serge Limbvani, directeur du Fithedac et promoteur du festival Maloba.

Notons que la première édition, organisée en 2018, s'était tenue dans un climat convivial.