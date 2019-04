Seychelles: L'opération Atalanta en Somalie a transféré 5 suspects pirates aux Seychelles.

D'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères des Seychelles « L' EU NAVFOR a confirmé que le 21 avril, des pirates présumés auraient saisi un boutre de pêche yéménite dans l'Océan Indien au large de côtes de la Somalie ».

Les suspects ont ensuite utilisé le boutre pour attaquer deux autres navires de pêche FV Adria et FV Txaori Argi.

D'après le communiqué « le 21 avril, EU NAVFOR a envoyé ses avions de reconnaissance et de patrouille maritimes allemands et espagnols à la recherche dans la région ».

En outre, ESPS Navarra, le navire amiral de l'UE NAVFOR, a quitté le port de Mombasa pour se rendre dans la région.

Le navire-amiral espagnol ESPS Navarra a transporté les cinq pirates présumés aux Seychelles dans l'après-midi du 25 avril 2019.

Les suspects ont maintenant été transférés aux autorités seychelloises conformément à un accord de transfert conclu entre les Seychelles et l'Union européenne et avec le soutien l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Pour des raisons humanitaires, l'opération Atalanta a demandé l'assistance médicale des autorités seychelloises à l'arrivée de l'ESPS Navarra pour deux des suspects susceptibles d'avoir été blessés au cours des attaques.

EU NAVFOR reste déterminée à dissuader, à prévenir et à réprimer la piraterie et souligne que l'industrie maritime doit adhérer aux mesures de gestion optimales afin de maximiser la sécurité du navire et de ses équipages lors de la traversée de la zone à haut risque.

Les Seychelles ont été à l'avant-garde de la lutte contre la piraterie depuis 2005, lorsque le fléau a commencé à se développer, affectant négativement les industries du tourisme et de la pêche, les principaux piliers de son économie.

Il y a 20 détenus somaliens à la prison de Montagne Posée.