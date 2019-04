Burkina Faso: Iron Biby reçoit les honneurs du peuple

De l'aéroport au stade Dr Issoufou Joseph Conombo, l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) a rendu un hommage mérité au champion du monde. Invité d'honneur de la finale de l'édition 2019 de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina (USSU-BF), Iron Biby a fait le tour du pour remercier ses fans et la nation burkinabè.

Cheick Al-Hassan Sanou de son vrai nom, a à l'occasion, manifesté sa joie après son titre de champion du monde de logt lift ( en soulevant une charge de 220 kg) et son nouveau record du livre Guinness des records. «Je suis très content par l'accueil à l'aéroport et merci à tous ceux qui se sont déplacés pour m'accueillir. Je me sens très honoré. Invité d'honneur de l'USSU-BF, je n'ai pas de mots pour dire merci. Ce soir ils sont tous des champions », a confié Biby qui se réjouit d'être un exemple pour la jeunesse burkinabè.

«J'ai fait toute ma préparation à Bobo-Dioulasso. En plus, j'ai conduit de Bobo à Ouaga, déposé ma voiture à l'aéroport et j'ai pris mon vol directement pour l'Angleterre. C'est pour prouver à tous mes frères et sœurs qu'il est possible d'être au Burkina et réussir. C'était une preuve que je voulais leur montrer», a déclaré le champion du monde.