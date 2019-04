Algérie: Boukhezna appelle le hirak populaire à préserver son caractère pacifique et à s'auto-encadrer

Mostaganem — Le secrétaire général du Mouvement de l'entente nationale (MEN), Ali Boukhezna, a appelé, samedi à Mostaganem, le hirak populaire à "préserver son caractère pacifique" et à "s'auto-encadrer pour réaliser le changement et préserver la sécurité", tout en valorisant la position de l'institution militaire qui "s'est mise du côté du peuple pour l'accompagner en toute sincérité."

"Nous adhérons à la ligne nationale, nous saluons ce mouvement populaire prometteur et sincère pour avoir gardé son caractère pacifique et nous l'appelons à s'auto-encadrer", a affirmé Ali Boukhezna à l'ouverture des travaux du 5e congrès du MEN, qualifiant le "hirak de fierté et grandeur de notre peuple devenu un modèle dans le monde".

Le secrétaire général du MEN a salué la position de l'institution militaire qui a" adhéré aux côtés du peuple et l'accompagne avec fidélité et sincérité", tout en affirmant que l'Armée nationale populaire jouit de compétences et de moyens capables d'accompagner ce hirak à bon port et permettre à l'Algérie de voir enfin le bout du tunnel.

Ali Boukhezna a, au passage, critiqué la politique de l'emploi de jeunes, la bureaucratie, la corruption et le népotisme, "à l'origine du mouvement populaire qui s'est exprimé par lui même et qui a fait preuve de maturité et de prise de conscience".

Lors de ce congrès, Boukhezna a été réélu secrétaire général du MEN pour un nouveau mandat aux côtés de nouveaux membres du comité central du parti.