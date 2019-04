Algérie: Eradication de 1.092 marchés informels sur les 1.478 recensés

ALGER- Sur 1478 marchés informels recensés au niveau national, 1.092 marchés ont été éradiqués jusqu'à la fin 2018, selon un bilan rendu public samedi à Alger par un haut responsable au ministère du Commerce.

Sur l'ensemble des marchés informels recensés, le bilan fait état de 110 nouveaux sites apparus, de 247 marchés réapparus après leur éradication et de 397 marchés restant à éradiquer, a indiqué le Directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, Saïd Bekaï, lors d'une rencontre du ministre du Commerce, Said Djellab, avec les cadres de son secteur.

Le nombre global d'intervenants informels exerçant dans ces marchés s'élève, selon la même source, à 55.816 personnes, alors que le nombre d'intervenants réinsérés dans le tissu commercial légal a atteint 24.938 personnes à fin 2018.

Pour une meilleure prise en charge des actions menées dans le cadre de la régulation et l'organisation des activités, avec l'assistance du Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association avec l'Union Européenne (P3A), deux études ont été engagées, rappelle M. Bekaï.

Ces études portent sur la mise en place d'un système de gestion de la base de données commerciales au profit du ministère du Commerce, en vue de renforcer ses capacités pour s'acquérir d'une banque de données des statistiques commerciales, et sur la mise en place d'un Plan de Développement de la Grande distribution afin d'appuyer le ministère dans la mise à niveau des circuits de commercialisation et de distribution en Algérie.

Citant d'autres mesures engagées dans le même sens, il a rappelé l'élaboration d'une étude sur l'économie Informelle intitulée "concepts, modes opératoires et impacts", en collaboration avec le PNUD et le CREAD, le renforcement des infrastructures commerciales et la mise en place, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, d'un groupe de travail chargé de l'exploitation des espaces commerciaux et la lutte contre l'informel.

== 722 nouveaux marchés de proximité réceptionnés==

Evoquant la réalisation des marchés, le responsable a indiqué que 22 milliards de DA ont été dédiés à la réalisation des marchés de proximité et marchés couverts.

Sur 1.072 marchés prévus, 722 marchés de proximité ont été réceptionnés, dont 254 marchés affectés et déjà opérationnels, 236 marchés affectés et non opérationnels, alors que 232 marchés ne sont pas encore affectés.

Le même responsable a précisé que 65 marchés de proximité restent à réaliser, alors que 228 marchés sont gelés.

Pour ce qui est des marchés couverts, 33 marchés sont en cours de réalisation, 14 marchés, dont les travaux sont à l'arrêt, alors que quatre (4) marchés ont été annulés, selon la même source.

Quant aux marchés de fruits et légumes, il a souligné que 40 % des marchés existants ne sont pas encore opérationnels et qu'actuellement 884 marchés couvrent les besoins de 42.491.455 d'Algériens.

Chaque marché couvre, selon lui, un besoin en approvisionnement en fruits et légumes de 48.067 habitants. Considérant les familles en 3 personnes, un marché couvre le besoin en approvisionnement de 16.022 familles.

Revenant sur le programme de réalisation des marchés de gros à vocations nationale et régionale, il a rappelé que ce projet de 19 milliards de DA, confié à l'EPE SPA MAGROS, prévoit la réalisation de huit (08) marchés de gros de fruits et légumes aux standards internationaux qui seront implantés dans les wilayas de Mascara, Sétif, Ain-Defla, Guelma, Ouargla, Djelfa, Biskra, et Mila.

Le flux des marchandises prévu pour ces marchés est estimé à 3,6 millions de tonnes/an, avec 43.000 intervenants par jour et 20.000 à 24.000 emplois permanents prévus.

Jusqu'à présent, deux marchés sur les huit ont été mis en service, à savoir ceux de Sétif ( 299 carreaux) et de Ain-Defla (194 carreaux).