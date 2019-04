Cote d'Ivoire: Rallye équestre Maroc 2019 - Dix cavaliers ivoiriens à la conquête du désert d'Agafay

Dimanche soir, la sélection nationale d'équitation de Côte d'Ivoire, composée de dix cavaliers, s'envole pour le royaume chérifien.

Elle va prendre part au premier Maroc rallye équestre qui aura lieu du 30 avril au 4 mai, dans la région de Marrakech, dans le désert d'Agafay (haut Atlas).

Depuis une semaine, le président de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie), Stéphane Ouégnin et son comité directeur sont à pied d'œuvre afin d'assurer une participation honorable de la Côte d'Ivoire à cette compétition d'envergure. Un important rendez-vous où l'on attend, au bas mot, 70 cavaliers de tout horizon. Ce sera également une véritable aventure humaine que les Ivoiriens qui tutoient désormais le gotha mondial veulent marquer d'une pierre blanche.

La sélection nationale qu'accompagne la directrice nationale de la Vie fédérale et du sport de haut niveau, Hortense Faitai Kinimo, comprend des professionnels et des amateurs. Sur place, deux équipes de cinq cavaliers seront formées pour affronter le reste du monde. Stéphane Hoimian (Grand-Bassam), Lonfo Mohamadou, Joseph Biley (Abidjan) et leurs coéquipiers ont pour eux leur performance et leur endurance.

Parce que dans le désert d'Agafay, c'est une distance de 100 à 120 km qui sera parcourue. Du coup, l'on aura besoin de cavaliers qui, en plus de la maîtrise des trois allures (pas, trot, galop), ont une bonne condition physique et sont capables de s'orienter et de s'adapter aux difficultés naturelles. Tout en gérant l'effort et l'endurance de leur monture.

La fête débutera le 1er mai par un grand rassemblement au haras national de Marrakech, avec une première journée à cheval (nuit en Bivouac). Ce sera la même chose, le lendemain et les jours suivants, avec de l'animation et du spectacle. Jusqu'à la cérémonie de clôture et de remise des trophées, dans l'après-midi du 4 mai. L'aventure s'annonce passionnante.

« C'est comme cela que la Fédération que nous dirigeons voit les choses. Nous voulons être présents partout où cela est nécessaire pour mieux faire connaître aux autres la Côte d'Ivoire, notre beau pays », estime le patron de l'équitation en Côte d'Ivoire, Stéphane Ouégnin. Lequel a pris soin d'emporter avec lui un grand drapeau Orange-blanc-vert, espérant que l'hymne national de la Côte d'Ivoire retentira dans le désert du Haut Atlas, au soir de ce premier Maroc rallye équestre.