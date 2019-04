Cote d'Ivoire: Risques financiers - Des banquiers et assureurs sensibilsés par un cabinet conseils

Le cabinet de conseil en actuariat (actu conseil), en collaboration avec Accompany consulting, a organisé un séminaire de sensibilisation autour du thème: « risk management: risques opérationnels, techniques et financiers » le jeudi 25 avril 2019, à Azalaï hôtel, à Abidjan-Marcory.

A cette occasion, Sylvestre Konin, président fondateur d'actu conseil, a présenté les missions assignées à sa structure. "Nous intervenons auprès des caisses de retraite et institutions de prévoyance, compagnies d'assurance et banques ou cabinet d'audit et entreprises industrielles ou commerciales, afin de leur apporter nos compétences en matière d'analyse, d'estimation et de gestion des risques financiers", a-t-il expliqué.

Selon lui, l'objectif du séminaire est de sensibiliser les compagnies d'assurance à un certain nombre de problématiques auxquelles ils sont confrontés dans la gestion du risque management. Ce, en vue de leur proposer des solutions idoines. Car dira-t-il, le métier d'assurance relève d'énormes aléas auxquels l'agent fait face.

Mohamed Ferid Moussa, fondateur du cabinet Accompany consulting, a indiqué, pour sa part, que "si l'on considère les pertes en risque management en entreprise, cela peut se chiffrer en milliards de F Cfa. D'où la nécessité de pouvoir maîtriser le contour de ces problématiques".

Au dire de ce dernier, il est donc nécessaire de renforcer le management opérationnel, mettre en place un système d'information qui permet de gérer les risques afin de les évaluer.

Créer en 2002, actu conseil accompagne les organisations ayant le risque financier au cœur de leurs métiers et les entreprises qui sont indirectement exposées. Ce cabinet agréé par le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) en Côte d'Ivoire, répond aux standards du marché international et aux spécificités du marché Cima et Ohada.