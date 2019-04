Cote d'Ivoire: Secteur du sucre - "Princesse Tatie" change d'identité visuelle mais les prix restent inchangés

Présente en Côte d'Ivoire depuis 2013, « Princesse Tatie », la marque panafricaine du groupe Somdia vient de changer d'identité visuelle.

La présentation officielle de cette nouvelle offre commerciale a eu lieu le 25 avril 2019, à Abidjan-Treichville (Zone3). Un dîner-gala a été offert, à cet effet, aux partenaires afin de leur expliquer le bien-fondé de ce changement.

De « Sucre de vos envies », la nouvelle signature est « Le grand sucre des petits bonheurs ». Elle change de logo et la mascotte relookée. « Six (6) années après son lancement en Côte d'Ivoire, il était nécessaire de revisiter notre marque et de la faire évoluer en vue de répondre aux attentes des consommateurs de plus en plus exigeants. Et capitaliser les leviers d'actions nécessaires à une meilleure notoriété et attractivité de la marque sur le marché », explique Roseline Barman, secrétaire générale de cette entreprise.

Mme Baroua précise, toutefois, que ce changement d'identité visuelle n'a aucune incidence sur les prix ni sur l'entreprise du point de vue juridique. « Les prix restent les mêmes. Depuis 2012, nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Depuis lors, nos prix sont restés inchangés jusqu'aujourd'hui et ils continuent de l'être en dépit de ce relancement de la marque », a-t-elle soutenu.

Créée en 1997, suite à la privatisation de la Sodesucre, Sucaf-Ci dont le siège social est à Ferkessédougou (au Nord de la Côte d'Ivoire), est l'une des grandes unités agro-industrielles du pays. Elle possède deux complexes sucriers (Ferké1 et Ferké2).

Le sucre produit par cette société est destinée à deux types de clientèle. 76% sont commercialisés sous la marque panafricaine "Princesse Tatie" à destination des ménages et 24% s'adressent à la clientèle des industriels et couvrent l'ensemble de l'activité industrielle (limonadiers, biscuiteries, industrie laitière, industrie de transformation du Cacao, industrie pharmaceutique...).

Plus de 100 milliards de F Cfa ont été investis sur ces dix dernières années dont 15 milliards de F Cfa, en 2018. L'entreprise dispose d'un plan de développement en cours de 84 milliards de F Cfa en vue d'assurer l'autosuffisance en sucre en Côte d'Ivoire.

L'objectif du groupe est d'accroître la production de 30% soit 130 000 tonnes face à un besoin estimé à 240 000 tonnes, au plan national.