Cote d'Ivoire: Entrepreneur Corner 3e édition - Les entreprises invitées à s'inscrire dans "l'intrapreneuriat "

Pour sa troisième édition qui s'est tenue le 18 avril, dans le jardin d'Orange Fab, à Cocody les Deux Plateaux, Entrepreneur Corner a décidé de se pencher sur la culture de l'entreprise.

Ce, avec un accent sur l'intrapreneuriat, un concept pas encore assez développé en Côte d'Ivoire mais qui, à en croire les conférenciers de ce rendez-vous d'échanges, s'avère crucial pour le développement des entreprises.

Le fonds d'investissement dédié aux Pme et start-up, Comoé Capital, initiateur de l'événement, a sélectionné des personnes ressources pour développer ce concept de l'intrapreneuriat. Alioune Camara, directeur général du cabinet Endeleo consulting, a défini ce concept comme étant la capacité de l'entreprise à se mettre continuellement au diapason de son époque et de l'évolution des outils et des pratiques.

Pour lui, « l'intrapreneuriat est la culture de l'adaptation et de l'évolution, et qui accorde une importance capitale aux propositions de tout le personnel de l'entreprise. C'est capital pour le développement des entreprises et cela doit être intégré dans la pratique de l'entreprise dès ses premiers jours ».

L'intrapreneuriat, concept né dans les années 1970, permet aux salariés d'une entreprise de mener un projet innovant de bout en bout en leur sein, tout en gardant leur statut de salarié.

Eugénie Attia Kouassi, présidente d'honneur du Réseau ivoirien des responsables de ressources humaines (Rigrh), elle, suggère aux chefs d'entreprise de considérer leurs salariés comme leurs premiers clients. « Il est très important d'écouter.

C'est ce qui manque à nos chefs d'entreprise. Si on écoute et qu'on n'a pas peur d'échouer, on peut réaliser de grandes choses », pense-t-elle. Enfin, pour Antoine Djigbénou, directeur de la stratégie et de la transformation digitale de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), développer et ancrer une culture de l'intrapreneuriat au sein de son entreprise peut maximiser l'efficacité des employés et booster leur innovation et leur proactivité au bénéfice de l'entreprise.